Вернер может обойтись «Ливерпулю» в 30 млн евро

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сегодня, 11:25

По информации немецких СМИ , «Ливерпуль» приступил к рассмотрению всех нюансов по трансферу нападающего «Лейпцига» .

Сообщается, что «мерсисайдцы» готовы приобрести Тимо летом этого года. Сумма, которую «красным» придется выложить за 23-летнего игрока, составляет 30 млн евро.

Действующий контракт нападающего с «Лейпцигом» действует до июня 2023 года.

В текущем сезоне Вернер сыграл в 33 матчах за «Лейпциг», забил 27 голов и сделал 11 ассистов. Ранее Тимо уже порассуждал о возможном переходе в «Ливерпуль».