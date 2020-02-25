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Вернер может обойтись «Ливерпулю» в 30 млн евро

сегодня, 11:25

По информации немецких СМИ, «Ливерпуль» приступил к рассмотрению всех нюансов по трансферу нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера.

Сообщается, что «мерсисайдцы» готовы приобрести Тимо летом этого года. Сумма, которую «красным» придется выложить за 23-летнего игрока, составляет 30 млн евро.

Действующий контракт нападающего с «Лейпцигом» действует до июня 2023 года.

В текущем сезоне Вернер сыграл в 33 матчах за «Лейпциг», забил 27 голов и сделал 11 ассистов. Ранее Тимо уже порассуждал о возможном переходе в «Ливерпуль».

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 11:36
30 это даром))
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:33
если реально за 30-тку, можно брать, почему нет?!
Даже если не заиграет можно будет запросто продать за эти же деньги как минимум.
Hoyar
Hoyar
сегодня в 11:28
За 30 можно.
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