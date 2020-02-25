«Реал» может отказаться от трансфера Мбаппе ради покупки Холанда

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сегодня, 07:34

«Реал» рассматривает возможность приобретения нападающего дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии .

Как утверждают СМИ , «сливочные» готовы отказаться от идеи с покупкой форварда «Пари Сен-Жермен» и переключиться на 19-летнего норвежца.

В контракте Холанда с «Боруссией» есть пункт, согласно которому игрок сможет покинуть клуб в 2021 году за 65 млн фунтов. Однако «Реал» может предпринять попытку подписать его уже этим летом, потратив на трансфер около £ 100 млн, тогда как Мбаппе будет стоить мадридскому клубу £ 250 млн.

Напомним, Холанд был признан лучшим игроком прошедшей недели в Лиге чемпионов, а также опередил Криштиану Роналду в списке лучших бомбардиров 2020 года.