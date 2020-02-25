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«Реал» может отказаться от трансфера Мбаппе ради покупки Холанда

сегодня, 07:34

«Реал» рассматривает возможность приобретения нападающего дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

Как утверждают СМИ, «сливочные» готовы отказаться от идеи с покупкой форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и переключиться на 19-летнего норвежца.

В контракте Холанда с «Боруссией» есть пункт, согласно которому игрок сможет покинуть клуб в 2021 году за 65 млн фунтов. Однако «Реал» может предпринять попытку подписать его уже этим летом, потратив на трансфер около £ 100 млн, тогда как Мбаппе будет стоить мадридскому клубу £ 250 млн.

Напомним, Холанд был признан лучшим игроком прошедшей недели в Лиге чемпионов, а также опередил Криштиану Роналду в списке лучших бомбардиров 2020 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:08
забавно ... где раньше-то были ?!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 07:55
А А где Дзюба ?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:50
Мбаппе наверное больше подходит Барсе, а Холлнда пусть покпают, если немцы его продадут.
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 07:43
через час
МС готов купить Холанда за 250 млн евро
Dima salev
Dima salev
сегодня в 07:42
В Мбаппе я ничего выдющего игры не вижу,
дурман
дурман
сегодня в 07:41
Щас и Бармалео обозначит свою заинтересованность
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