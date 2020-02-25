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«Милан» вступил в борьбу за форварда «Реала Сосьедад»

сегодня, 04:13

«Милан» заинтересован в подписании нападающего «Реала Сосьедад» и сборной Швеции Александера Исака.

По данным источника, миланский клуб постарается оформить трансфер 20-летнего футболиста этим летом.

Отмечается, что на игрока также претендует дортмундская «Боруссия», однако сам Исак ранее заявил, что не собирается возвращаться в немецкий клуб.

В текущем сезоне форвард забил 14 голов и сделал 3 голевые передачи в 30 матчах за «Реал Сосьедад» в чемпионате и Кубке Испании. В частности, Исак отметился дублем и результативной передачей в кубковой встрече с мадридским «Реалом» (4:3).

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