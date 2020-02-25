Ригони прокомментировал свое возвращение из «Сампдории»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал свое возвращение из аренды в «Сампдории».

Как я отношусь к своему возвращению? Спокойно. Считаю, что из каждой аренды возвращаюсь с багажом новых знаний и нового опыта — в тренировках, восстановлении, позиционировании себя на поле. Все это идет на пользу как мне, так и клубу. Я ощущаю себя довольно зрелым, сформировавшимся игроком. Мое физическое и футбольное состояние радуют меня, так что вперед смотрю с оптимизмом.

Я уезжал с единственным желанием — играть в футбол, потому что видел, что здесь будет сложно получать игровую практику на моей позиции: из-за прихода Малкома, из-за лимита на легионеров. Поэтому считал, что лучшим решением будет найти себе место в другой команде, уйти в аренду. Но все вышло не так, как я ожидал, и, на самом деле, с каждым разом я все больше и больше ценю то, как «Зенит» относится ко мне и как поддерживает меня в подобных ситуациях. За это я очень благодарен клубу.