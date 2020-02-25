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Ригони прокомментировал свое возвращение из «Сампдории»

сегодня, 12:21

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал свое возвращение из аренды в «Сампдории»

Как я отношусь к своему возвращению? Спокойно. Считаю, что из каждой аренды возвращаюсь с багажом новых знаний и нового опыта — в тренировках, восстановлении, позиционировании себя на поле. Все это идет на пользу как мне, так и клубу. Я ощущаю себя довольно зрелым, сформировавшимся игроком. Мое физическое и футбольное состояние радуют меня, так что вперед смотрю с оптимизмом.  

Я уезжал с единственным желанием — играть в футбол, потому что видел, что здесь будет сложно получать игровую практику на моей позиции: из-за прихода Малкома, из-за лимита на легионеров. Поэтому считал, что лучшим решением будет найти себе место в другой команде, уйти в аренду. Но все вышло не так, как я ожидал, и, на самом деле, с каждым разом я все больше и больше ценю то, как «Зенит» относится ко мне и как поддерживает меня в подобных ситуациях. За это я очень благодарен клубу.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:54
бумеранг вернулся, к сожалению
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:31
Слабенький игрок оказался.
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