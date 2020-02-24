Уткин: «От всей души желаю „Спартаку“ вылететь в первый дивизион»

Экс-комментатор, а ныне блогер Василий Уткин пожелал «Спартаку» вылететь в ФНЛ по итогам текущего сезона.

Я должен сказать, что я от всей души желаю «Спартаку» вылететь в первый дивизион, потому что, когда это случилось в предыдущий раз [в 1976 году], он очистился, он стал «Спартаком» как таковым.

Если говорить серьезно, то я ни секунды не верю в то, что «Спартак» вылетит в первый дивизион. «Спартак» закончит сезон ни шатко ни валко, потому что, даже если все будет хорошо, большая команда — а «Спартак» себя считает большой командой — не живет без больших задач.