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Уткин: «От всей души желаю „Спартаку“ вылететь в первый дивизион»

сегодня, 14:56

Экс-комментатор, а ныне блогер Василий Уткин пожелал «Спартаку» вылететь в ФНЛ по итогам текущего сезона.

Я должен сказать, что я от всей души желаю «Спартаку» вылететь в первый дивизион, потому что, когда это случилось в предыдущий раз [в 1976 году], он очистился, он стал «Спартаком» как таковым.

Если говорить серьезно, то я ни секунды не верю в то, что «Спартак» вылетит в первый дивизион. «Спартак» закончит сезон ни шатко ни валко, потому что, даже если все будет хорошо, большая команда — а «Спартак» себя считает большой командой — не живет без больших задач.

 Ранее Уткин порассуждал о значимости главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого для российской Премьер-Лиги.

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Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 15:26
Большое тело,душа маленькая.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 15:22
Испытываю отвращение к Васе Жирноуткину, но как ни странно желаю того же...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:20
Весеннее " обострении " у Васи нашего, ведь утки с Юга собираются пролететь на Север над Москвой, как бы не обгадили " сородича "...
Эрик Бернар
Эрик Бернар
сегодня в 15:17
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    сегодня в 15:16
    ))) Утка все жирней становиться))
    ArtemonD
    ArtemonD
    сегодня в 15:13
    Жирный демагог очень прав в этом, спартаку требуется очищение пердивом.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    сегодня в 15:09
    Щас вся страна умилилась
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 15:06
    Вроде и солидарен,но не согласен. Скучно будет)
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 15:04
    Междупрочем этого желает спартаку не один вася а вся Россия.
    FESCO
    FESCO
    сегодня в 15:02
    Это желание Уткина поддерживает вся страна. Хотя свиньи в последнее время его постоянно поддерживали.
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