Ван дер Варт: «Хотелось рассмеяться из-за слов Моуриньо, но боялись его»

Бывший футболист «Реала» рассказал о периоде, когда мадридский клуб тренировал .

В Моуриньо понравилось его позитивное высокомерие. Когда он впервые зашел в раздевалку «Реала», там сидели Роналду, Кака, Бензема, я, Снейдер и все остальные. Жозе сразу сказал: «Если вы будете делать только то, что я скажу, мы никогда не проиграем». В тот момент хотелось рассмеяться, но все боялись Моуриньо. Восприняли серьёзно.

Вскоре Жозе сказал, что мне стоит покинуть «Реал», но всё равно мне нравится этот тренер. Правильно, когда открыто говорят: «Мы взяли Озила, играть будет он, а не ты». Поэтому я и ушёл в «Тоттенхэм».