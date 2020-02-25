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Ван дер Варт: «Хотелось рассмеяться из-за слов Моуриньо, но боялись его»

сегодня, 09:38

Бывший футболист «Реала» Рафаэль ван дер Варт рассказал о периоде, когда мадридский клуб тренировал Жозе Моуриньо.

В Моуриньо понравилось его позитивное высокомерие. Когда он впервые зашел в раздевалку «Реала», там сидели Роналду, Кака, Бензема, я, Снейдер и все остальные. Жозе сразу сказал: «Если вы будете делать только то, что я скажу, мы никогда не проиграем». В тот момент хотелось рассмеяться, но все боялись Моуриньо. Восприняли серьёзно.

Вскоре Жозе сказал, что мне стоит покинуть «Реал», но всё равно мне нравится этот тренер. Правильно, когда открыто говорят: «Мы взяли Озила, играть будет он, а не ты». Поэтому я и ушёл в «Тоттенхэм».

Ранее ван дер Варт поделился мнением о российском тренере Леониде Слуцком.

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Все комментарии
Maximiliano_777
Maximiliano_777
сегодня в 10:32
Что делал Снейдер в раздевалке Реала, будучи игроком Интера?!))
anfield1984
anfield1984
сегодня в 10:02
Судя по всему ВДВ адекватный чел.
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