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Зырянов: «Болельщики не в курсе, какие провокаторы Матерацци и Риисе»

сегодня, 12:03

Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов прокомментировал скандал в финале Кубка Легенд с командой звезд (5:6).

Люди, которые сейчас говорят что-то плохое про судью, просто должны встать на ее место. Сборная звезд ради победы решила выбрать тактику провокаций. После каждого столкновения они матерились на арбитра, на игроков сборной России. Болельщики, возможно, этого не слышали. Но при каждом нарушении правил со стороны гостей футболист сборной звезд начинал жестикулировать и бросаться идиомами из серии «Мама Миа» и «Пошел ты». 

Мы-то знаем, какими хорошими провокаторами могут быть Матерацци, Риисе и другие. Но болельщики, видимо, не в курсе этого. Потом сборная звезд ушла с поля, обматерив всех вокруг, тем самым проявив неуважение к зрителям. И Бог с ними.  Но меня больше всего поразила реакция болельщиков на их возвращение. Гостям начали аплодировать, но когда диктор просил поддержать нашу команду, люди свистели.

Хочу сказать большое спасибо искренним болельщикам, которые всегда нас поддерживают, а тем кто свистел, хотелось бы передать привет. Вы проглотили неуважение сборной звезд к болельщикам. Судью в этой ситуации можно понять, она растерялась. Хотя материть девушку, на мой взгляд, в любом случае неприлично.

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yasukuni
yasukuni ответил galem72
сегодня в 13:14
Не удивлюсь, если в итоге обвинят Обаму/Трампа/Меркель или Прибалтику с Украиной. "...когда диктор просил поддержать нашу команду, люди свистели..." Ох уж этот народ. Кругом сплошь "враги", а они на своих свистят. ))
А у нас иначе не МОГЕТ быть. Ихтамнет, онивсеврут и так далее.
galem72
galem72 ответил Тень Аналитика
сегодня в 12:49
Самое смешное, что он полез тут защищать чеченскую лапу, которая его кормит (владельца турнира Тамерлана Куриева), это похвально, а то в следующий раз не пригласят. Но при этом сам Куриев опубликовал на сайте турнира разъяснения, включающие слова: "Ряд ошибочных решений рефери, оказавшейся под давлением трибун и эмоций футболистов", "Арбитр матча Александра Пономарева приняла ошибочное решение и засчитала гол несмотря на то, что на табло время истекло", "Ввиду того, что ряд ошибочных решений привел к конфликту между участниками матча и вызвал широкий общественный резонанс... Вот так глупо, полез ж*пу лизать невовремя)
"...вот так глупо, полез лизать невовремя..."

ухахаха

Прям как тарас: и майку надевал, и про научные открытия РФ за прошлый год рассказывал, и в любви к плеши признавался, а толку — ноль! Только ногу зря сломал. ))
galem72
galem72 ответил ДСА
сегодня в 12:46
Значит наши болельщики совсем не наши.
Действительно! То были агенты гос'депа и солдаты НАТО. Нашим же наше нельзя критиковать, а только облизывать и слепо любить, иначе нескрепно и бездуховно получается...
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил galem72
сегодня в 12:38
Не удивлюсь, если в итоге обвинят Обаму/Трампа/Меркель или Прибалтику с Украиной. "...когда диктор просил поддержать нашу команду, люди свистели..." Ох уж этот народ. Кругом сплошь "враги", а они на своих свистят. ))
Самое смешное, что он полез тут защищать чеченскую лапу, которая его кормит (владельца турнира Тамерлана Куриева), это похвально, а то в следующий раз не пригласят.

Но при этом сам Куриев опубликовал на сайте турнира разъяснения, включающие слова:

"Ряд ошибочных решений рефери, оказавшейся под давлением трибун и эмоций футболистов", "Арбитр матча Александра Пономарева приняла ошибочное решение и засчитала гол несмотря на то, что на табло время истекло", "Ввиду того, что ряд ошибочных решений привел к конфликту между участниками матча и вызвал широкий общественный резонанс...

Вот так глупо, полез ж*пу лизать невовремя)
ДСА
ДСА
сегодня в 12:31
Значит наши болельщики совсем не наши.
galem72
galem72
сегодня в 12:16
Не удивлюсь, если в итоге обвинят Обаму/Трампа/Меркель или Прибалтику с Украиной.

"...когда диктор просил поддержать нашу команду, люди свистели..."

Ох уж этот народ. Кругом сплошь "враги", а они на своих свистят. ))
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