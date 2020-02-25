Зырянов: «Болельщики не в курсе, какие провокаторы Матерацци и Риисе»

Бывший полузащитник сборной России прокомментировал скандал в финале Кубка Легенд с командой звезд (5:6).

Люди, которые сейчас говорят что-то плохое про судью, просто должны встать на ее место. Сборная звезд ради победы решила выбрать тактику провокаций. После каждого столкновения они матерились на арбитра, на игроков сборной России. Болельщики, возможно, этого не слышали. Но при каждом нарушении правил со стороны гостей футболист сборной звезд начинал жестикулировать и бросаться идиомами из серии «Мама Миа» и «Пошел ты».

Мы-то знаем, какими хорошими провокаторами могут быть Матерацци, Риисе и другие. Но болельщики, видимо, не в курсе этого. Потом сборная звезд ушла с поля, обматерив всех вокруг, тем самым проявив неуважение к зрителям. И Бог с ними. Но меня больше всего поразила реакция болельщиков на их возвращение. Гостям начали аплодировать, но когда диктор просил поддержать нашу команду, люди свистели.

Хочу сказать большое спасибо искренним болельщикам, которые всегда нас поддерживают, а тем кто свистел, хотелось бы передать привет. Вы проглотили неуважение сборной звезд к болельщикам. Судью в этой ситуации можно понять, она растерялась. Хотя материть девушку, на мой взгляд, в любом случае неприлично.