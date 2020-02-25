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Зырянов рассказал, почему в «Зените» нет воспитанников клуба

сегодня, 09:15

Старший тренер молодежки «Зенита» Константин Зырянов рассказал о том, почему в основе команды редко появляются молодые воспитанники петербургского клуба. 

Нет ни одного критерия оценки тренера молодежного состава «Зенита». На мой взгляд, можно придумать какие-то тесты для ребят. Если в конце сезона они улучшили индивидуальные показатели до прописанных во внутреннем регламенте значений, можно сказать, что тренер отработал нормально. Если же хотя бы один воспитанник академии «Зенита» раз в два сезона будет попадать в основу и там задерживаться, — будет идеальный результат. К этому надо стремиться, но мы пока в начале пути.

Понятно, что у «Зенита» есть только одна задача — победа в чемпионате. Тренера можно понять. Его через год в команде может и не быть, зачем ему возиться с молодыми? Но почему бы не выстроить вертикаль клуба, чтобы подготовка молодых не зависела от фамилии тренера основной команды. Например, один из наставников подключил к основе 2-3 талантливых парней. Если он уходит из «Зенита», то его сменщик, не важно иностранец или нет, должен продолжать с ними работать. Он не имеет права их выгонять. Вы скажете, что мы опять искусственно убиваем конкуренцию. Может быть, но хотя бы мы говорим о неком векторе развития клуба. Команда не должна полностью зависеть от тренера и его взглядов, так как он — временный человек в любом случае. Пытаемся сейчас что-то придумать в этом плане. Но пока все дудят в разные дуды. Надо общаться, договариваться.

Ранее бывший голкипер «Зенита» Александр Макаров рассказал о проблемах молодых игроков при адаптации во взрослом футболе.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответил RussianMango
сегодня в 10:49
Это проблема всех клубов.
Уж не ЦСКА точно,у нас треть основы свои воспитанники.
RussianMango
RussianMango
сегодня в 10:30
Это проблема всех клубов.
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 10:09
Мешает газовая труба, зачем воспитывать чтобы потом продавать, если можно купить, деньги то бесконечные.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:47
Купить проще, чем воспитать.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:38
денег на развитие детского футбола
VIPded
VIPded
сегодня в 09:27
На своих воспитанниках трансфер-откатов не будет...)))
Сп62
Сп62
сегодня в 09:22
Победы нужны сегодня, а не завтра. Сегодня все живут одним днём. Таково бытие, к сожалению.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:21
Прав Константин...
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 09:17
А зачем они им нужны???
Да и нет и не было у них своих ни когда!
Лучше за народные покупать паредаса,малкама,ригони и прочих звезд!!!
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