Зырянов рассказал, почему в «Зените» нет воспитанников клуба

Старший тренер молодежки «Зенита» рассказал о том, почему в основе команды редко появляются молодые воспитанники петербургского клуба.

Нет ни одного критерия оценки тренера молодежного состава «Зенита». На мой взгляд, можно придумать какие-то тесты для ребят. Если в конце сезона они улучшили индивидуальные показатели до прописанных во внутреннем регламенте значений, можно сказать, что тренер отработал нормально. Если же хотя бы один воспитанник академии «Зенита» раз в два сезона будет попадать в основу и там задерживаться, — будет идеальный результат. К этому надо стремиться, но мы пока в начале пути.

Понятно, что у «Зенита» есть только одна задача — победа в чемпионате. Тренера можно понять. Его через год в команде может и не быть, зачем ему возиться с молодыми? Но почему бы не выстроить вертикаль клуба, чтобы подготовка молодых не зависела от фамилии тренера основной команды. Например, один из наставников подключил к основе 2-3 талантливых парней. Если он уходит из «Зенита», то его сменщик, не важно иностранец или нет, должен продолжать с ними работать. Он не имеет права их выгонять. Вы скажете, что мы опять искусственно убиваем конкуренцию. Может быть, но хотя бы мы говорим о неком векторе развития клуба. Команда не должна полностью зависеть от тренера и его взглядов, так как он — временный человек в любом случае. Пытаемся сейчас что-то придумать в этом плане. Но пока все дудят в разные дуды. Надо общаться, договариваться.