Уткин: «„Зениту“ ничто не помешает стать чемпионом»

Известный журналист и блогер Василий Уткин рассказал, что может помешать «Зениту» второй год подряд стать чемпионом:
Что может помешать «Зениту» стать чемпионом? Ничего. Я думаю, что «Зениту» может помешать стать чемпионом отчаянное сопротивление «Сочи» и «Оренбурга» в личных встречах. Это крайне важный фактор. То есть ничего.
Что касается борьбы за выход в Лигу чемпионов, «Локомотив», конечно, по подбору игроков и по спаянности команды на текущий момент превосходит всех остальных. Думаю, что ЦСКА не сможет занять второе место ни при каких обстоятельствах и его разыграют «Локомотив» и «Краснодар». У «Локомотива» шансов 65% против 35%.
Ранее Уткин пожелал «Спартаку» вылететь в ФНЛ.