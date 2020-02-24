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Уткин: «„Зениту“ ничто не помешает стать чемпионом»

сегодня, 15:40

Известный журналист и блогер Василий Уткин рассказал, что может помешать «Зениту» второй год подряд стать чемпионом:

Что может помешать «Зениту» стать чемпионом? Ничего. Я думаю, что «Зениту» может помешать стать чемпионом отчаянное сопротивление «Сочи» и «Оренбурга» в личных встречах. Это крайне важный фактор. То есть ничего. 

Что касается борьбы за выход в Лигу чемпионов, «Локомотив», конечно, по подбору игроков и по спаянности команды на текущий момент превосходит всех остальных. Думаю, что ЦСКА не сможет занять второе место ни при каких обстоятельствах и его разыграют «Локомотив» и «Краснодар». У «Локомотива» шансов 65% против 35%.

Ранее Уткин пожелал «Спартаку» вылететь в ФНЛ

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:50
блогер Василий Уткин - Поведал чистую ПРАВДУ...
Сухины дети
Сухины дети
сегодня в 16:45
Палыч способен догнать их на паровозе!
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 16:23
Спартак уже дважды помог.
Авербуx
Авербуx
сегодня в 16:18
Тут Вася прав.
RussianMango
RussianMango ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 16:14
Это и хорошо...меньше шума, больше дела.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 15:48
Посмотрим какой из него букмекер. С Зенитом все уже понятно, только роковая серия каких-то катастрофических неудач может им помешать. Например, пара проигрышей на старте Локомотиву и Уфе (которая любит и умеет отбирать очки у фаворитов) могут подкосить уверенность. А потом еще будут ЦСКА, Краснодар и Ростов в очных встречах. Никто из них очки просто так не подарит. Насчет остального, понятно, что состав Локомотива явно опытнее состава ЦСКА, по крайней мере на бумаге это выглядит так, а по факту у них сейчас после 19 туров одинаковое количество очков и Локо ниже в таблице. И кто удачнее проведет финишный отрезок, тот и будет в ЛЧ.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 15:48
Про Ростов даже не вспомнил,мозги заплыли жиром.
Kэrroll
Kэrroll
сегодня в 15:43
Верно сказал жирный бот.
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