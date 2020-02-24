Уткин: «„Зениту“ ничто не помешает стать чемпионом»

Известный журналист и блогер Василий Уткин рассказал, что может помешать «Зениту» второй год подряд стать чемпионом:

Что может помешать «Зениту» стать чемпионом? Ничего. Я думаю, что «Зениту» может помешать стать чемпионом отчаянное сопротивление «Сочи» и «Оренбурга» в личных встречах. Это крайне важный фактор. То есть ничего.