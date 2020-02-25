Экс-голкипер «Челси»: «Как-то раз Коста снял штаны и сел Чалобе на лицо»

Бывший голкипер «Челси» поделился историей о неоднозначном поступке форварда на тренировке команды.

Как-то раз на тренировке Чалоба упал на газон и корчился от боли после столкновения с Диего. Коста посчитал, что он переигрывает, и начал ругаться на испанском. Натаниэль не поднимался и Диего стянул свои штаны и сел Чалобе прямо на лицо, а потом убежал. Никогда не наблюдал чего-то подобного в своей жизни. Коста был очень важным игроком для «Челси», он мог стать настоящим преемником Дрогба.