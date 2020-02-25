Экс-голкипер «Челси»: «Как-то раз Коста снял штаны и сел Чалобе на лицо»

Бывший голкипер «Челси» Марцин Булка поделился историей о неоднозначном поступке форварда Диего Косты на тренировке команды.
Как-то раз на тренировке Чалоба упал на газон и корчился от боли после столкновения с Диего. Коста посчитал, что он переигрывает, и начал ругаться на испанском. Натаниэль не поднимался и Диего стянул свои штаны и сел Чалобе прямо на лицо, а потом убежал. Никогда не наблюдал чего-то подобного в своей жизни. Коста был очень важным игроком для «Челси», он мог стать настоящим преемником Дрогба.
Позднее Булка перешел в «Пари Сен-Жермен», Коста перебрался в «Атлетико», а Чалоба сейчас выступает за «Уотфорд».
С такими поступками точно нет!)
С такими поступками точно нет!)
А Коста я так понимаю сел и убежал в Атлетико?
Прям как Кокорин, сел и убежал в Сочи.
А Коста я так понимаю сел и убежал в Атлетико?
Прям как Кокорин, сел и убежал в Сочи.