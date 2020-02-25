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Экс-голкипер «Челси»: «Как-то раз Коста снял штаны и сел Чалобе на лицо»

сегодня, 14:53

Бывший голкипер «Челси» Марцин Булка поделился историей о неоднозначном поступке форварда Диего Косты на тренировке команды.

Как-то раз на тренировке Чалоба упал на газон и корчился от боли после столкновения с Диего. Коста посчитал, что он переигрывает, и начал ругаться на испанском. Натаниэль не поднимался и Диего стянул свои штаны и сел Чалобе прямо на лицо, а потом убежал. Никогда не наблюдал чего-то подобного в своей жизни. Коста был очень важным игроком для «Челси», он мог стать настоящим преемником Дрогба.

Позднее Булка перешел в «Пари Сен-Жермен», Коста перебрался в «Атлетико», а Чалоба сейчас выступает за «Уотфорд». 

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Все комментарии
311
311
сегодня в 15:37
"Коста был очень важным игроком для «Челси», он мог стать настоящим преемником Дрогба."
С такими поступками точно нет!)
severnyj84
severnyj84
сегодня в 15:16
Чалобе нужно было замесить его очень прилично.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
сегодня в 15:15
😕
TOR громовержец
TOR громовержец
сегодня в 15:14
Ахах)))сел на лицо и расслабил булки..сказал Булка))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:13
Коста совершил преступление,тот тоже виноват,так как Коста знал,что тот мстить не будет из за страха,но зачем штаны снимать и сесть совершенно непонятно.
wingback
wingback
сегодня в 15:11
И пёрнул ещё,небось...
cielo notturno
cielo notturno
сегодня в 15:09
Булка всю подноготную слил.
А Коста я так понимаю сел и убежал в Атлетико?
Прям как Кокорин, сел и убежал в Сочи.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:04
Да это же самый настоящий расизм. Надо наказть Косту!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 15:04
Судя по тому как у Чалобы складывается, Коста все ещё сидит у него на лице..
Я И Блан
Я И Блан
сегодня в 15:04
Вспомнился эпизод из фильма "Делай - раз!".
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