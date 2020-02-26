Гаттузо: «„Барселона“ едва угрожала нашим воротам»

Главный тренер «Наполи» подвёл итоги первого домашнего матча с «Барселоной» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Я немного разочарован тем, что нам не удалось сыграть лучше при розыгрыше и контроле мяча. Но когда вы так усердно стараетесь, вас может настичь некоторая усталость. К сожалению, в матче против «Барселоны» не может быть ни единой ошибки.

Вопрос выхода в четвертьфинал широко открыт, у нас будет время подготовиться к ответному матчу, и мы знаем, что у них будут отсутствовать Бускетс и Видаль. Наш долг – отправиться туда и сыграть за выход в следующий раунд. У «Наполи» много сильных игроков, но у «Барселоны» есть нечто большее. Однако если мы будем сконцентрированы, то у нас останутся шансы на успех.

Что касается пропущенного мяча, наша ошибка заключалась в том, что Марио Руй нарушил оборонительную линию, а Максимович должен был закрыть эту позицию, но мы неудачно рассчитали время и оставили брешь открытой.

С тех пор как Сетьен прибыл в «Барселону», 5-6 игроков систематически идут в атаку, а не просто перепасовывают мяч. Они заставляют вас обороняться глубоко, и мы должны были играть так. Ведь если мы дали им пространство, они могли серьёзно нам навредить.

Считаю, сегодня они едва угрожали нашим воротам и с трудом нанесли единственный удар в створ. Они могли бы играть всю ночь и всё равно не забить, но мы пропустили после единственной ошибки. Они не причинили нам вреда, лишь едва пощекотали.