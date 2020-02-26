Сетьен: «Нам не хватало остроты, чтобы вскрыть эту оборонительную стену»

Главный тренер «Барселоны» подвёл итоги первого выездного матча с «Наполи» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это хороший результат, хотя нам пришлось очень усердно поработать для создания голевых моментов.

«Наполи» забил, использовав свой единственный реальный шанс в первом тайме. Мы же были недостаточно остры, чтобы пробить оборонительную стену, которую возвёл «Наполи». После того, как мы сравняли счёт, они немного раскрылись, и мы могли огорчить их сильнее. Они очень хорошо играли, и нам было нелегко. Так что ничейный результат в сегодняшнем матче вполне сгодится перед ответной встречей.

Это был трудный матч, и я поздравляю своих игроков с результатом, но мы должны острее действовать в матчах с оборонительными командами. Это вопрос терпения. В ответном матче у нас будет больше возможностей, поскольку вряд ли им удастся так долго обороняться на «Камп Ноу».

Я не видел, что точно произошло в эпизоде с удалением Видаля, но возможно, что судья был слишком строг с ним. Жёлтая карточка за фол – это одно, но второе предупреждение – это уже перебор. Темпераментные игроки могут испытывать напряжение в отдельных моментах. В итоге мы потеряли важного игрока перед вторым матчем, но постараемся найти ему лучшую замену.