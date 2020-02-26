Мюллер о матче с «Челси»: «Абсолютно заслуженные 3:0»

Нападающий «Баварии» прокомментировал выездную победу над «Челси» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Изюминка Лиги чемпионов – это матчи плей-офф. Сегодня у нас был один, максимум два опасных эпизода в нашей штрафной. В первом тайме мы должны были вознаградить себя голом. Нам не хватало последнего штриха. Это был интенсивный матч. Адреналин ещё никуда не делся. В целом мы одержали совершенно заслуженную победу со счётом 3:0. Сегодня мы показали хорошую командную игру. Мы на многое рассчитывали и летели сюда с уверенностью в своих силах. Я рад, что во втором тайме мы смогли реализовать эту уверенность в голы.