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Мюллер о матче с «Челси»: «Абсолютно заслуженные 3:0»

сегодня, 04:31
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал выездную победу над «Челси» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Изюминка Лиги чемпионов – это матчи плей-офф. Сегодня у нас был один, максимум два опасных эпизода в нашей штрафной. В первом тайме мы должны были вознаградить себя голом. Нам не хватало последнего штриха. Это был интенсивный матч. Адреналин ещё никуда не делся. В целом мы одержали совершенно заслуженную победу со счётом 3:0. Сегодня мы показали хорошую командную игру. Мы на многое рассчитывали и летели сюда с уверенностью в своих силах. Я рад, что во втором тайме мы смогли реализовать эту уверенность в голы.

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