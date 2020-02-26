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Гризманн: «Ответный матч с „Наполи“ будет совсем другим»

26 февраля 2020, 02:38
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн подвёл итоги первого выездного матча с «Наполи» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы приехали сюда за победой, играли на победу, но сегодня ей не суждено было случиться.

В первую очередь нам было трудно находить свободное пространство, чтобы нанести удар в створ. Но чем чаще мы стали замечать, что соперник устаёт, тем больше нам удавалось создавать остроту у их ворот.

Впереди игра дома, она будет совсем другой. Мы будем создавать больше пространства и должны добыть победу перед своими болельщиками.

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Ozabot
Ozabot
26 февраля в 13:00
Что-то мне кажется, что «Барселона» проиграет дома. Центр полностью выбыл, оборона ленивая до ужаса. Месси и Гризманн будут просто отсоединены от команды.
Олег Гусов
Олег Гусов
26 февраля в 09:31
Конечно будет другим , если Наполи не будет транжирить свои моменты !
ДАША Д
ДАША Д
26 февраля в 05:31
Барселона должна была выполнить свою задачу.
Sunny.
Sunny.
26 февраля в 03:33
Хорошо если так
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