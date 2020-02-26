Гризманн: «Ответный матч с „Наполи“ будет совсем другим»

Нападающий «Барселоны» подвёл итоги первого выездного матча с «Наполи» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы приехали сюда за победой, играли на победу, но сегодня ей не суждено было случиться.

В первую очередь нам было трудно находить свободное пространство, чтобы нанести удар в створ. Но чем чаще мы стали замечать, что соперник устаёт, тем больше нам удавалось создавать остроту у их ворот.

Впереди игра дома, она будет совсем другой. Мы будем создавать больше пространства и должны добыть победу перед своими болельщиками.