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Лэмпард: «Нас превзошли в каждом аспекте игры, и это очень отрезвляет»

26 февраля 2020, 02:11
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал домашнее поражение от «Баварии» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Наше выступление было плохим, иногда необходима горькая правда. Они превзошли нас в каждом аспекте игры, и это очень отрезвляет. Таков уровень команды, которой они являются. Вот почему из года в год они борются за победу в Бундеслиге и еврокубках. Я разочарован тем, что мы не смогли сделать большего. Мы не должны падать духом. Нужно продолжать работать, чтобы вернуться на тот уровень, где мы хотим быть.

Что касается дисквалификации наших игроков, Жоржиньо было необязательно общаться с судьёй, учитывая то, что он висел на жёлтой. Эпизода с удалением Алонсо я ещё не видел и обязательно его посмотрю. Оба игрока не смогут сыграть в ответной встрече, так что появляется возможность для кого-то другого.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
26 февраля в 15:21
как, как можно делать такую дичь если знаеш что есть ВАР?!
dzvinka
dzvinka
26 февраля в 15:20
а еще и Алонсо удалился, непошло короче у Челси вчера.
galem72
galem72
26 февраля в 10:58
"...это очень отрезвляет..."

Будто до этого был пьян от "успехов"...
Радж Капур
Радж Капур
26 февраля в 10:06
Тренера гнать нужно быстрее.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
26 февраля в 09:57
Если бы не "левое" удаление Алонсо , то Челси выиграл бы ! )))
Бубнин
Бубнин
26 февраля в 09:49
"Еще ничего не решено. Не хватало Чалова, но нас есть Баркли и Маунт. "
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
26 февраля в 07:56
Нет смысла драматизировать - команда строится, тренер набирает опыт, Абрамович готовит деньги на летние трансферы.
Incredulous
Incredulous
26 февраля в 06:24
Эх Френки, не по зубам кусок ты ухватил, идя тренировать Челси. Видно, что в команде полностью отсутствует тренерская рука, нет взаимодействия и понимания между игроками, а главное нет характера, команда моментально плывёт при малейших трудностях. Футболист ты был отличный, но тренерское ремесло, видимо не для тебя.
КЭТиК
КЭТиК
26 февраля в 04:33
Опозорились по полной.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
26 февраля в 03:01
Дэвис и Гнабри конечно свой фланг просто разорвали.
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