Лэмпард: «Нас превзошли в каждом аспекте игры, и это очень отрезвляет»

Главный тренер «Челси» прокомментировал домашнее поражение от «Баварии» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Наше выступление было плохим, иногда необходима горькая правда. Они превзошли нас в каждом аспекте игры, и это очень отрезвляет. Таков уровень команды, которой они являются. Вот почему из года в год они борются за победу в Бундеслиге и еврокубках. Я разочарован тем, что мы не смогли сделать большего. Мы не должны падать духом. Нужно продолжать работать, чтобы вернуться на тот уровень, где мы хотим быть.

Что касается дисквалификации наших игроков, Жоржиньо было необязательно общаться с судьёй, учитывая то, что он висел на жёлтой. Эпизода с удалением Алонсо я ещё не видел и обязательно его посмотрю. Оба игрока не смогут сыграть в ответной встрече, так что появляется возможность для кого-то другого.