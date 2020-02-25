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Фомин: «Мне нравится, как Бускетс видит поле»

сегодня, 17:32

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин заявил, что ему импонирует игра хавбека каталонской «Барселоны» Серхио Бускетса.

Мне нравится, как Бускетс видит поле, как всегда оказывается в нужной позиции. Вроде не отличается физическими способностями, не самый быстрый или сильный, а всё делает правильно, по уму и играет за счёт головы. Мне ещё надо доказать, что достоин сравнения с Бускетсом.

Я не то что пытался его копировать, просто смотрел нарезки с его хайлайтами. И отслеживал, кто и как играет на моей позиции, тот же Кроос тоже нравится. Хотя я со времён Гвардиолы всегда был за «Барселону». На турнирах с «Краснодаром» я потом с ней встречался, как и с «Миланом» и «Тоттенхэмом».

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