Федотов - о трансфере Рами: «За красивые глазки в сборную Франции не берут»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал появление в команде защитника Адиля Рами.
Если человек едет к нам, значит он нацелен на решение определенных задач, мотивирован помочь команде. Исправить то положение, в котором мы находимся.
Но мы всегда говорим, что играют сильнейшие. В рабочем порядке он должен доказать свои способности на футбольном поле.У него есть небольшое повреждение. Пока он не принимает участие в тренировочных сессиях.
Но то, что это игрок с большой буквы, чемпион мира, хотя, может быть, не был задействован особо, но попасть в тот состав сборной Франции… Думаю, для каждого футболиста это огромное достижение. Просто так за красивые глазки в сборную Франции не берут.
Поэтому очень надеемся на него. Человек обладает хорошими качествами. Думаю, мы сделали еще один шаг вперед.
сидел человек на лавке в Турции, о жизни размышлял ...
и вдруг почувствовал, что мотивирован помочь последней команде России !
романтик, добрая душа
сидел человек на лавке в Турции, о жизни размышлял ...
и вдруг почувствовал, что мотивирован помочь последней команде России !
романтик, добрая душа