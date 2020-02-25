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Федотов - о трансфере Рами: «За красивые глазки в сборную Франции не берут»

сегодня, 18:52

Главный тренер  «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал появление в команде защитника  Адиля Рами.

Если человек едет к нам, значит он нацелен на решение определенных задач, мотивирован помочь команде. Исправить то положение, в котором мы находимся.

Но мы всегда говорим, что играют сильнейшие. В рабочем порядке он должен доказать свои способности на футбольном поле.У него есть небольшое повреждение. Пока он не принимает участие в тренировочных сессиях.

Но то, что это игрок с большой буквы, чемпион мира, хотя, может быть, не был задействован особо, но попасть в тот состав сборной Франции… Думаю, для каждого футболиста это огромное достижение. Просто так за красивые глазки в сборную Франции не берут.

Поэтому очень надеемся на него. Человек обладает хорошими качествами. Думаю, мы сделали еще один шаг вперед.

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Все комментарии
Artuom
Artuom
сегодня в 20:15
Не знаю насчёт красивых глазок, но любимчиков Дешам точно в сборную зовёт не смотря даже на более лучших конкурентов)
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:49
заслужил - взяли в сборную страны..
112910415
112910415
сегодня в 19:30
дело довольно обычное
сидел человек на лавке в Турции, о жизни размышлял ...
и вдруг почувствовал, что мотивирован помочь последней команде России !
романтик, добрая душа
Mikki
Mikki ответил Гавроша
сегодня в 19:01
Точную формулу с ходу не скажу, но цены автоматом регулируются в зависимости от спроса на футболиста, мы их вручную не меняем.
Mikki
Mikki ответил Гавроша
сегодня в 18:58
Официальные мячи ЛЧ и других турниров свободно продаются. Новый, никто им не играл)
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