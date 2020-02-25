Федотов - о трансфере Рами: «За красивые глазки в сборную Франции не берут»

Главный тренер «Сочи» прокомментировал появление в команде защитника .

Если человек едет к нам, значит он нацелен на решение определенных задач, мотивирован помочь команде. Исправить то положение, в котором мы находимся.

Но мы всегда говорим, что играют сильнейшие. В рабочем порядке он должен доказать свои способности на футбольном поле.У него есть небольшое повреждение. Пока он не принимает участие в тренировочных сессиях.

Но то, что это игрок с большой буквы, чемпион мира, хотя, может быть, не был задействован особо, но попасть в тот состав сборной Франции… Думаю, для каждого футболиста это огромное достижение. Просто так за красивые глазки в сборную Франции не берут.

Поэтому очень надеемся на него. Человек обладает хорошими качествами. Думаю, мы сделали еще один шаг вперед.