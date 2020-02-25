Агент: «Для Чехии трансфер Фомина серьезный»

Агент полузащитника «Уфы» и сборной России рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры игрока.

«Славия» и «Спарта» продавали ведущих опорников — Соучек, которого хотел «Спартак», ушел в «Вест Хэм» и вчера играл с «Ливерпулем». Искали замену. У всех на виду бизнес, который «Млада» сделала с Колей Комличенко, так что на наш рынок плотное внимание. Позвонил знакомый агент, объяснил, что по характеристикам и запросам Даня подходит двум клубам. Без проблем дали авторизацию.

Для Чехии трансфер Фомина серьезный, пока столько тратить не готовы (сколько точно, пока не раскрою). Летом чехи вернутся к вопросу.

С «Генком» ситуация примерно такая же. Тоже ушел опорный полузащитник — Сандер Берге в «Шеффилд» за 21 миллион фунтов. Позвонил русскоязычный агент и спросил: «Что думаете по поводу Бельгии?» — «Мы двумя руками за. Но „Уфа“ попросит не один миллион евро».

Предварительные переговоры прошли. Тоже отметили и пообещали наблюдать, но на резкие шаги также не готовы: качества нужно подтвердить.

В России все проще. Клубы называть смысла не вижу — переговоры постоянные, а от интереса до самой сделки еще может не дойти. Но я плодотворно съездил в Катар и Марбелью, пообщался там с руководителями разных клубов. Пока никаких цифр нет, и разговаривать не о чем. Даня игрок заметный, растет на глазах и выглядит сейчас потрясающе.