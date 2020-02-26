Сарри: «„Ювентус“ не обязан выиграть Лигу чемпионов»

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сегодня, 21:17

Главный тренер «Ювентуса» в общении с Esporte Interativo заявил, что его команда не обязана выиграть Лигу чемпионов.

«Ювентус» не обязан выиграть Лигу чемпионов, поскольку есть финансово более сильные клубы, у которых выше доходы. Так что мы просто должны попытаться [стать победителями турнира], и мы попытаемся.