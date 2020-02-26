Сарри: «„Ювентус“ не обязан выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в общении с Esporte Interativo заявил, что его команда не обязана выиграть Лигу чемпионов.
«Ювентус» не обязан выиграть Лигу чемпионов, поскольку есть финансово более сильные клубы, у которых выше доходы. Так что мы просто должны попытаться [стать победителями турнира], и мы попытаемся.
Отметим, что вскоре «Юве» встретится с «Лионом» в первом матче 1/8 финала ЛЧ. В преддверии поединка Сарри высказался о сильных сторонах французской команды.
На лигочемпионский трон
Взойти, но дальше будут нервы:
Ткачам не вечно биться с зеброй
На лигочемпионский трон
Взойти, но дальше будут нервы:
Ткачам не вечно биться с зеброй
Клуб Олимпик из-под Лиона,
Хотя опорой для гоббов
Будет отсутствие буфона
Клуб Олимпик из-под Лиона,
Хотя опорой для гоббов
Будет отсутствие буфона
и все...
и все...