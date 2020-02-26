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Сарри: «„Ювентус“ не обязан выиграть Лигу чемпионов»

сегодня, 21:17
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус23:00 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в общении с Esporte Interativo заявил, что его команда не обязана выиграть Лигу чемпионов.

«Ювентус» не обязан выиграть Лигу чемпионов, поскольку есть финансово более сильные клубы, у которых выше доходы. Так что мы просто должны попытаться [стать победителями турнира], и мы попытаемся.

Отметим, что вскоре «Юве» встретится с «Лионом» в первом матче 1/8 финала ЛЧ. В преддверии поединка Сарри высказался о сильных сторонах французской команды.

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Дон Диего
Дон Диего ответил Карающий Князь
сегодня в 22:15
Готов Карающий Лион
На лигочемпионский трон
Взойти, но дальше будут нервы:
Ткачам не вечно биться с зеброй
Карающий Князь
Карающий Князь ответил Дон Диего
сегодня в 22:13
А пока вратарь ОЛИВЕРпуля выиграет ЧМ - миллион язей. Аха-ха.)
Дон Диего
Дон Диего
сегодня в 22:12
К четвертьфиналу уж готов
Клуб Олимпик из-под Лиона,
Хотя опорой для гоббов
Будет отсутствие буфона
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Дон Диего
сегодня в 22:11
Пока ювентус будет штурмовать ЛЧ - на горе 1985 раков свистнет
на безъязье и рак рыба.
Дон Диего
Дон Диего ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 22:10
Пока ювентус будет штурмовать ЛЧ - на горе 1985 раков свистнет
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 22:09
ясное дело,что с тобой они не выиграют.только вот вопрос,зачем тебя брали?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 22:08
роналда тебе глаза выцарапает за такие слова
youtomee
youtomee ответил Maximiliano_777
сегодня в 21:58
Объясните ему, для чего меня меняли Аллегри на него. Он по ходу вообще не при делах.
видимо думает, что у него задача попасть в тройку в серии А
и все...
Maximiliano_777
Maximiliano_777
сегодня в 21:45
Объясните ему, для чего меня меняли Аллегри на него. Он по ходу вообще не при делах.
Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков
сегодня в 21:39
Ерунду несет какую-то.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 21:28
Конечно не обязаны ,вы должны сегодня же слиться из турнира,на радость болелам мы не мазохисты смотреть матчи юве.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 21:26
юве выйграет лч когда рак на горе свистнет,то есть никогда.
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