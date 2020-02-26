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Конте – о матче с «Лудогорцем»: «Нам нужно иметь желание выиграть»

сегодня, 18:29
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)ЛудогорецЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Интера» Антонио Конте в интервью Sky Sport Italia прокомментировал завтрашний матч с «Лудогорцем». Команды встретятся в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы. В первой игре «Интер» победил на выезде со счетом 2:0.

Нам нужно обеспечить выход в следующий раунд, это наиболее важно. Мы знаем, что все игры таят в себе некоторые сложности. Мы отталкиваемся от хорошего результата в первом матче, но нам известно, что игра начинается со счета 0:0. Мы должны хорошо выступить, нам нужно иметь желание выиграть.

Отметим, что матч «Интер» – «Лудогорец» пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса в Италии.

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