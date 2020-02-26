Борха Валеро: «Мы были бы наивными, если бы недооценивали „Лудогорец“»

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сегодня, 20:43

Полузащитник «Интера» в интервью Inter TV и Sky Sport Italia заявил, что его команда не может думать о грядущей встрече с «Ювентусом» в Серии А, поскольку до этого матча ей предстоит сыграть с «Лудогорцем» в 1/16 финала Лиги Европы.

Сейчас мы не можем думать об этом (о встрече с «Юве» - ред.), потому что мы были бы наивными, если бы недооценивали «Лудогорец» после первого матча. Мы должны сыграть как можно лучше, и мы воспринимаем Лигу Европы абсолютно серьезно.

Напомним, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Интер» обыграл «Лудогорец» на выезде со счетом 2:0. Завтра миланцы сыграют с болгарским клубом в ответном поединке.

В воскресенье «Интер» встретится с «Юве» в матче 26-го тура Серии А.