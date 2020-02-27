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Бонуччи: «В ответном матче в Турине мы не можем позволить себе так играть»

сегодня, 02:15
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион1 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал выездное поражение от «Лиона» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме «Лион» постоянно оказывался первым на мяче, не могу объяснить почему. Что-то было не так с нашим подходом к игре. Я ощущал это ещё до стартового свистка.

В первом тайме наше взаимопонимание было очень слабым, что сильно облегчало жизнь «Лиону». Нам нужно хорошенько поработать перед ответной встречей, потому что в Турине мы не можем позволить себе так играть.

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