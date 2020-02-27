Бонуччи: «В ответном матче в Турине мы не можем позволить себе так играть»

Капитан «Ювентуса» прокомментировал выездное поражение от «Лиона» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме «Лион» постоянно оказывался первым на мяче, не могу объяснить почему. Что-то было не так с нашим подходом к игре. Я ощущал это ещё до стартового свистка.

В первом тайме наше взаимопонимание было очень слабым, что сильно облегчало жизнь «Лиону». Нам нужно хорошенько поработать перед ответной встречей, потому что в Турине мы не можем позволить себе так играть.