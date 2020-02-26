Шоу: «С приходом Сульшера у всех игроков МЮ появилась улыбка на лице»

Защитник «Манчестер Юнайтед» рассказал о положительном влиянии наставника «красных дьяволов» на команду. Шоу сделал соответствующий комментарий в общении с прессой накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Брюгге».

По моему мнению, особенно в вопросах взаимодействия с игроками он проделал невероятную работу. Речь идет не только обо мне, а обо всей команде. С его приходом у всех [игроков МЮ ] появилась улыбка на лице, и, думаю, это заметно каждый день.