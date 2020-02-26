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Шоу: «С приходом Сульшера у всех игроков МЮ появилась улыбка на лице»

вчера, 23:52
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге23:00 Не начался

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал о положительном влиянии наставника «красных дьяволов» Оле-Гуннара Сульшера на команду. Шоу сделал соответствующий комментарий в общении с прессой накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Брюгге».

По моему мнению, особенно в вопросах взаимодействия с игроками он проделал невероятную работу. Речь идет не только обо мне, а обо всей команде. С его приходом у всех [игроков МЮ] появилась улыбка на лице, и, думаю, это заметно каждый день.  

Напомним, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы МЮ и «Брюгге» сыграли вничью.

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Parma1972
Parma1972
сегодня в 00:56
Все паршиво в Манчестере,но нужно иногда находить повод для улыбки
Inside91
Inside91
сегодня в 00:20
Сульшер привез с собой ништячки)
severnyj84
severnyj84
сегодня в 00:03
Улыбки не в тему сейчас.
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 23:54
ну, не результаты, так хоть улыбка :)
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