Клюйверт: «Очень доволен своим решением перейти в „Рому“»

Полузащитник «Ромы» на пресс-конференции, посвященной ответному матчу с «Гентом» в 1/16 финала Лиги Европы, заявил, что доволен решением перейти в римский клуб.

Я повторяю, что очень доволен своим решением перейти в «Рому». Я учусь каждый день у более опытных партнеров по команде. Моя цель – продолжать прогрессировать. Я предпочитаю нашу нынешнюю тактику, при которой располагаюсь ближе к центральному нападающему, хотя, конечно, это серьезно отличается от того, к чему я привык в «Аяксе».