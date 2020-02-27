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Клюйверт: «Очень доволен своим решением перейти в „Рому“»

сегодня, 00:05
ГентЛоготип футбольный клуб Гент-:-Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома20:55 Не начался

Полузащитник «Ромы» Джастин Клюйверт на пресс-конференции, посвященной ответному матчу с «Гентом» в 1/16 финала Лиги Европы, заявил, что доволен решением перейти в римский клуб.

Я повторяю, что очень доволен своим решением перейти в «Рому». Я учусь каждый день у более опытных партнеров по команде. Моя цель – продолжать прогрессировать. Я предпочитаю нашу нынешнюю тактику, при которой располагаюсь ближе к центральному нападающему, хотя, конечно, это серьезно отличается от того, к чему я привык в «Аяксе».

Напомним, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Рома» обыграла «Гент» с минимальным счетом.

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