Невеш: «Сейчас не время думать о выходе „Вулверхэмптона“ в Лигу чемпионов»

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сегодня, 22:43

Полузащитник «Вулверхэмптона» заявил, что его команде следует сфокусироваться на текущих турнирах вместо того, чтобы думать о возможном выходе в Лигу чемпионов.

Сейчас мы не можем говорить об этом (выходе в ЛЧ – ред.). Это очень хорошее время для нас, но мы твердо стоим на земле. Мы знаем, на что способны, но мы должны быть сконцентрированы на наших текущих соревнованиях, чтобы сохранять темп. Сейчас не время думать об этом.

Отметим, что «Вулверхэмптон» попадет в Лигу чемпионов, если станет победителем текущего розыгрыша Лиги Европы. В первом матче 1/16 финала ЛЕ «волки» обыграли «Эспаньол» со счетом 4:0. Завтра команды проведут ответную встречу.