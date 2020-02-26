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Невеш: «Сейчас не время думать о выходе „Вулверхэмптона“ в Лигу чемпионов»

сегодня, 22:43
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)-:-Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонЗавтра в 20:55 Не начался

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш заявил, что его команде следует сфокусироваться на текущих турнирах вместо того, чтобы думать о возможном выходе в Лигу чемпионов.

Сейчас мы не можем говорить об этом (выходе в ЛЧ – ред.). Это очень хорошее время для нас, но мы твердо стоим на земле. Мы знаем, на что способны, но мы должны быть сконцентрированы на наших текущих соревнованиях, чтобы сохранять темп. Сейчас не время думать об этом.  

Отметим, что «Вулверхэмптон» попадет в Лигу чемпионов, если станет победителем текущего розыгрыша Лиги Европы. В первом матче 1/16 финала ЛЕ «волки» обыграли «Эспаньол» со счетом 4:0. Завтра команды проведут ответную встречу.

Кроме того, «Вулверхэмптон» может квалифицироваться в Лигу чемпионов через АПЛ. На данный момент команда занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги (39 очков). От зоны ЛЧ «волков» отделяют пять баллов.  

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Gensmo
Gensmo
сегодня в 22:46
Удачи!
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