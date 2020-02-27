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Каземиро: «Это не заключительный результат нашего поединка с „Сити“»

сегодня, 01:44
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Если есть команда, способная перевернуть этот результат во втором матче, то это «Реал».

Это не заключительный итог нашего поединка. Мы провели 75 выдающихся минут в матче с отличным соперником. Но в оставшиеся 15 минут мы не сделали ничего из того, что должны были сделать. Вот почему они отыгрались и вышли вперёд. Впереди у нас много работы.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:58
К сожалению, у вас теперь нет Роналду, чтоб вытащить Реал из очень сложной ситуации!
А Зидан без него очень туповат!!!
Вместо Рамоса теперь непонятный Милитао или нецентральный защитник Начо ((
ZjzoRe
ZjzoRe
сегодня в 01:51
конечно, вам еще напихают, без Рамоса у вас в обороне дыры размером с самомнение Роналду
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