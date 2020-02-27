Каземиро: «Это не заключительный результат нашего поединка с „Сити“»

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Если есть команда, способная перевернуть этот результат во втором матче, то это «Реал».

Это не заключительный итог нашего поединка. Мы провели 75 выдающихся минут в матче с отличным соперником. Но в оставшиеся 15 минут мы не сделали ничего из того, что должны были сделать. Вот почему они отыгрались и вышли вперёд. Впереди у нас много работы.