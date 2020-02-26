Мбаппе рассказал о первой встрече с Зиданом

Нападающий ПСЖ поделился воспоминаниями о своей первой встрече с главным тренером «Реала» :

Меня ждал сюрприз прямо на 14-летие. Отцу кто-то позвонил из «Реала» и пригласил посетить на выходных тренировку клуба. Моему отцу сказали: «Зидан хочет посмотреть на вашего сына». Я был на седьмом небе от счастья. Зидан тогда был спортивным директором «сливочных».

На самом деле все было непросто. Скауты уже посещали наши матчи, медиа тоже обращали на меня внимание. Тяжело с этим справляться в 13 лет. Давление было просто огромным. Неудивительно, что семья хотела защитить меня. Верите или нет, но мы никому не рассказывали, куда отправляемся. Даже самым близким друзьям я ничего не говорил, потому что сильно переживал.

Никогда не забуду тот момент, когда приехал на базу из аэропорта. Зидан встречал меня у стоянки на своей машине. Он предложил подвезти меня на тренировочное поле и сказал, чтобы я садился. Я спросил: «А обувь снимать?». Зидан посмеялся и ответил: «Нет, конечно».

Он отвез меня на тренировочное поле. В этот момент думал о том, что еду в машине Зидана. Я, Килиан из пригорода Парижа. Такое ощущение, будто я еще спал в самолете. Временами то, что ты переживаешь на самом деле, может показаться сном.