УЕФА назвал момент дня в Лиге чемпионов по итогам вчерашних матчей 1/8 финала турнира.
Моментом дня был признан дриблинг футболиста «Лиона» Уссема Ауара, который вблизи своей штрафной площади обыграл нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу.
Напомним, что Ауар признан лучшим игроком этой встречи.
Ну о какой победе в Лиге Чемпионов может говорить этот клуб, если у него игроки уровня ФНЛ? Ауары, Тусары их как любителей обыгрывают.
В картонном чемпионате они короли против Фиорентин и СПАЛов (и то, попадаются неуступчивые типа Вероны и Сассуоло), а в еврокубках, сами понимаете.
Ну о какой победе в Лиге Чемпионов может говорить этот клуб, если у него игроки уровня ФНЛ? Ауары, Тусары их как любителей обыгрывают.
В картонном чемпионате они короли против Фиорентин и СПАЛов (и то, попадаются неуступчивые типа Вероны и Сассуоло), а в еврокубках, сами понимаете.