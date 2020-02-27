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УЕФА назвал момент дня в Лиге чемпионов

сегодня, 10:39
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УЕФА назвал момент дня в Лиге чемпионов по итогам вчерашних матчей 1/8 финала турнира.

Моментом дня был признан дриблинг футболиста «Лиона» Уссема Ауара, который вблизи своей штрафной площади обыграл нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу.

Напомним, что Ауар признан лучшим игроком этой встречи.

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ДСА
ДСА
сегодня в 10:55
Момент как момент.
Дон Диего
Дон Диего
сегодня в 10:47
Рукалицо.

Ну о какой победе в Лиге Чемпионов может говорить этот клуб, если у него игроки уровня ФНЛ? Ауары, Тусары их как любителей обыгрывают.

В картонном чемпионате они короли против Фиорентин и СПАЛов (и то, попадаются неуступчивые типа Вероны и Сассуоло), а в еврокубках, сами понимаете.
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