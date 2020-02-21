Принц Эрлинг и прекрасная «Аталанта». Топ-10 событий евронедели

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сегодня, 15:45

Вернулись, родненькие! «Соккер.ру» собирает знаковые события европейской футбольной недели.

10. «Арсенал» снова не проиграл

В 2020-м году в топ-5 осталось три команды, которые не знают поражений во всех турнирах. «Лацио» уступал в Кубке Италии, у «Ювентуса» несколько неудач. «Реал» и «Барселона» оступались. Про «Манчестер Сити» можно не начинать. ПСЖ и «Ливерпуль» проиграли в ЛЧ на этой неделе, поэтому остается три примера – «Верона», «Бавария» и «Арсенал». Артета продлил серию до 9 игр, обыграв в гостях «Олимпиакос». Единственный гол забили после паса Сака – у 18-летнего англичанина 8 ассистов во всех турнирах, командный рекорд сезона. Наверное, надо чаще фотографироваться с маскотами до матча – в Греции растерянный крошечный мальчик не ушел с поля и попал на командное фото:

9. Черышев поставил рекорд клуба

Тут не только о победителях может идти речь, ведь персональные достижения в футболе тоже ценятся, даже если команда сыграла паршиво, как «Валенсия» на «Сан-Сиро». Испанцы пропустили от «Аталанты» четыре мяча, могли больше, свои полумоменты не реализовали. Если бы не выход Черышева и хлесткий удар низом Дениса, то ответный матч точно превратился в формальность. Российский вингер поставил рекорд клуба в ЛЧ – хватило двух минут на поле, чтобы отличиться после выхода на замену. Побил достижение десятилетней давности – Сольдадо огорчил «Бурсаспор» через четыре минуты после появления на поле. Черышев помог «Валенсии», чем мог.

8. Голкиперы спасли игру в Лондоне

В матче «Атлетико» и «Ливерпуля» был один вратарский сэйв на две команды – Алиссон отразил удар Мораты. В Париже Бюрки дважды удачно вступил в игру, а Навас – один раз, но вратарей точно не назвать главными героями поединка. Только очевидный Холанд приходит на ум. Или Витсель с Хакими могут получить признание, не голкиперы. В Милане Голлини трижды спас «Аталанту», разок вступил в игру Хауме, но сравнивать эти подвиги с 10 сэйвами на двоих от Льориса и Гулачи не стоит. Уго отдали приз «Игрок матча», хотя пропустил от Вернера с «точки», а его коллега из «Лейпцига» попал в сборную недели УЕФА . Моуриньо злится, что потерял столько важных игроков – еще и Сон вылетел, повредив руку, но чемпион мира Льорис сохранил для «шпор» шанс на камбэк.

7. Джеррард не забыл о камбэках

Стоит ли удивляться, что команда Стивена проигрывала на 66-й минуте со счетом 0:2 дома «Браге»? Нет, но шотландцы, в отличие от «Спартака», португальцам не сдались. Сын Георге Хаджи – Янис, сделал дубль, а Арибо втиснулся со своим ударом между голами румына. Джеррард правильно сделал, что зимой пригласил атакующего хавбека «Генка», снова в футбольной карьере англичанина появился камбэк. Сам Стивен когда-то спасал «Ливерпуль» в матчах против «Олимпиакоса» и «Милана» в Европе, а теперь очередь его подопечных против «Браги». «Рейнджерс» выиграл 3:2, но в гостях нельзя расслабляться.

6. Общая результативность порадовала

Средняя результативность первых матчей ЛЧ – 2.5 (спасибо «Аталанте»), а игр ЛЕ – 2.75, второй турнир еще зрелищнее. Нападающие включились. Про дубль Холанда и хет-трик Жоты – чуть выше. Про дубль Хаджи уже упомянули, а здесь отмечаем победный гол Ляказетта на выезде против «Олимпиакоса» - непростой соперник. Три гола в ворота «Зальцбурга» - австрийцам Эрлинга не хватило, забил правый вингер «Айнтрахта» Камада. Деннис из «Брюгге» после дубля «Реалу» взялся за МЮ , но Марсьяль спас англичан от выездного поражения. Лукаку забил в шестом матче ЛЕ подряд, хотя впервые отличился в составе «Интера», ведь раньше забивал за «Эвертон». Экс-форвард «Локомотива» Ндойе выручил «Копенгаген» против «Селтика» - сравнял счет. А Карлес Перес, которого «Барселона» отдала «Роме», забил победный мяч в ворота «Гента». Молодцы форварды, не дали скучать!

5. Жота – создатель серии хет-триков

В истории Лиги Европы не так много коллекционеров нескольких хет-триков за один сезон. В сезоне 2010/11 тот самый Фалькао, что не поехал в «Спартак», сделал три хет-трика в составе «Порту». В следующем сезоне два хет-трика было у форварда «Шальке» Хунтелара – забил по три мяча в двух подряд матчах с «Виторией» и «Твенте». Не подряд, но дважды за сезон отличались сначала Джеко из «Ромы», а потом Мануэль Фернандеш из «Локомотива». Наконец, в компании появился новый человек – Жота из почти португальского клуба «Вулверхэмптон» (7 игроков и тренер у «волков» - португальцы). Как и Хунтелар, 6 голов Диого забил за два матча подряд – в ворота «Бешикташа» и «Эспаньола». Учись, ЦСКА !

4. «Ливерпуль» проиграл в Мадриде

Оборонительная игра «Атлетико» не является чем-то новым уже лет семь, или даже дольше, ведь Симеоне в Мадриде работает с 2011-го. Облак – один из лучших голкиперов мира, отдает изумительные указания, но в отдельно взятом матче против «Ливерпуля» ему не о чем было переживать. За всю игру команда Клоппа ни разу не попала в створ ворот Яна. Фелипе и Савич сыграли просто и надежно, но скорее нужно винить игроков гостей. Салах был плох – 2 удара мимо, а его напарники Фирмино и Мане вообще не били по воротам. Тактика Клоппа не сработала, а стратегия Симеоне заработала для «Атлетико» ничью, а случайный отскок к Саулю – целую победу. Но в Англии увидим другой «Ливерпуль» по скорости принятия решений, и тот же «Атлетико» - осторожный, выжидающий контратаки и гостевого гола.

3. «Хетафе» вывел из себя «Аякс»

И назад не завел – так и оставил отдельно самомнение голландцев, которые привыкли колотить голы пачками в этом сезоне. Приехали к какому-то «Хетафе» после сезона, когда в ЛЧ издевались над «Ювентусом» и «Реалом», но пришлось проигрывать, пропустив дважды. Последний раз голландцы уступали на выезде в еврокубках 24 августа 2017 года – проиграли «Русенборгу» второй матч подряд и вылетели из квалификации Лиги Европы. Затем были выезды в Грац, Киев, Мюнхен, Лиссабон, Афины, Мадрид, Турин, Лондон, но преимущественно получали даже не ничьи, а победы. Но скромный и хитрый «Хетафе» их сковал – ни одного удара в створ от «Аякса», поражение 2:0 заметно усложняет задачу, хотя и взывает к домашнему камбэку.

2. Холанд преподал урок Мбаппе

Резкий Дюгарри прав: Килиан получит «Золотой мяч», если будет впечатлять, как Эрлинг. Норвежский нападающий преподал урок целому ПСЖ . Как подобает мастеру дебютов, вундеркинд в плей-офф Лиги чемпионов в составе «Боруссии» Д не стал тянуть с первыми голами – огорчил Кейлора Наваса дважды. Второй мяч – красивый удар, первый – мастерский прыжок. Важно отметить, как технично Эрлинг поднял при этом руки, чтобы удержать равновесие и выбросить ногу вперед. Холанд еще и в защите прекрасно отпахал, сделал для немецкого клуба все, что мог. Но интрига сохраняется, ведь Неймар забил в гостях, «Боруссии» Д в Париже будет тяжело.

1. «Аталанта» очаровала Европу