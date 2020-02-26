Финт Месси признан моментом дня в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА выбрала лучший момент по итогам игрового дня Лиги чемпионов.
Им стал финт форварда «Барселоны» Лионеля Месси в матче против «Наполи».
Пресс-служба УЕФА выбрала лучший момент по итогам игрового дня Лиги чемпионов.
Им стал финт форварда «Барселоны» Лионеля Месси в матче против «Наполи».
Я бы с удовольствием посмотрел на роналду в серии Б, это его уровень.
Возможно там, он смог бы обыграть один в один живого человека, а не стойку.
Я бы с удовольствием посмотрел на роналду в серии Б, это его уровень.
Возможно там, он смог бы обыграть один в один живого человека, а не стойку.
А туринские вылетят от Лиона)
Потому что голубой только с пенальти забивает. Не обыграть не отдать не может.
А туринские вылетят от Лиона)
Потому что голубой только с пенальти забивает. Не обыграть не отдать не может.
Завистники туринские извергают желчь)
Завистники туринские извергают желчь)
Может отдать ему ЗМ на три года вперед?
Может отдать ему ЗМ на три года вперед?