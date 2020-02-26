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Финт Месси признан моментом дня в Лиге чемпионов

сегодня, 08:37
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Пресс-служба УЕФА выбрала лучший момент по итогам игрового дня Лиги чемпионов.

Им стал финт форварда «Барселоны» Лионеля Месси в матче против «Наполи».

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амурец
амурец
сегодня в 09:33
хоть как то Месси хотят успокоить?
cielo notturno
cielo notturno ответил Энцо Феррари
сегодня в 09:32
Только почему то честный клуб не выгоняли в серию Б.
Я бы с удовольствием посмотрел на роналду в серии Б, это его уровень.
Возможно там, он смог бы обыграть один в один живого человека, а не стойку.
Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил cielo notturno
сегодня в 09:29
Легендарный тренер этого "честного" клуба виновен в смерти игрока из-за допинга. Я бы после этого вообще тему честности не поднимал бы.
cielo notturno
cielo notturno ответил Энцо Феррари
сегодня в 09:29
Они лучше тем, что болеют за честный клуб, а не команду которая покупает судей и играет договорные матчи.
Никита Бычков
Никита Бычков
сегодня в 09:28
Ну пусть тогда финтит где нибудь дома и видюхи на ютуб выкладывает будет футблоггером, какая еще польза от этого чучела, раньше тока сборная страдала от него теперь и клуб
karnager
karnager
сегодня в 09:28
У Месси для его фанатов всегда: финты красивее, голы роскошнее, действия на поле полезнее, какахи слаще ;)
Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил Wolf77785
сегодня в 09:26
Угу, добыл ничью аж с грозным Наполи) Хотя ничью Гризманн добыл)
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 09:25
Лучший игрок мира!!
Дон Диего
Дон Диего ответил cielo notturno
сегодня в 09:24
Он уже скоро в Каталонию перекрасится и будет верить в Свинку Пепу. Ахаха.)
Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил cielo notturno
сегодня в 09:23
Ваши тролли ничем не лучше.
cielo notturno
cielo notturno ответил Энцо Феррари
сегодня в 09:22
А вы что за тролля вступаетесь? Он гадит под любым постом, кроме туринских.
Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил Дон Диего
сегодня в 09:21
интеру постоянно покупают Партизаны, Рапиды, Лудогорцы, а потом на первом же серьёзном сопернике - стыд и позор😂😂😂😂😂😂
Дон Диего
Дон Диего ответил Энцо Феррари
сегодня в 09:20
В той группе ювентус бы набрал ноль баллов. Но ему как всегда купили группу. Ахахха.)
Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил cielo notturno
сегодня в 09:19
Маэстро, а почто Вы за Каталонию вступаетесь? Она указала интеру его место, победив дублем в ничего не значащем для неё матче. Стокгольмский синдром?
cielo notturno
cielo notturno ответил Энцо Феррари
сегодня в 09:18
Да и толку от вашего выступления в ЛЧ, вы выиграть ничего не можете)))
Дон Диего
Дон Диего ответил Энцо Феррари
сегодня в 09:17
Вы главное дырфона в ворота не ставьте. Тогда будет шанс больше 4 не пропустить.
Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил cielo notturno
сегодня в 09:15
Ну, желаю вам не сильно облудогориться😂😂😂😂
cielo notturno
cielo notturno ответил Энцо Феррари
сегодня в 09:14
Интер играет в ЛЕ.
А туринские вылетят от Лиона)
Потому что голубой только с пенальти забивает. Не обыграть не отдать не может.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:14
Я не удивлюсь,если левое яйцо гномяры,признают лучшим левым яйцом в мире!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 09:10
И? Ни голов и передач голевых не создал. Теперь опять ЗМ получит
Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил cielo notturno
сегодня в 09:08
С кем там потрясающий интер в ЛЧ играет?)))
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
DEPOLO больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 19. Поздравляем! Лига чемпионов 2019/2020
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:59
Кажется всё просто. Но на скорости это не так.
cielo notturno
cielo notturno ответил Шишанутый
сегодня в 08:58
Ха ха.
Завистники туринские извергают желчь)
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:55
Красава ветеран-аутист!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 08:53
Без полезный дриблер. Не голов не асистов не каких полезных действий на поле с сопернеком уровнем выше Эйбара.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 08:49
Финт?)...начальный уровень "ребята с нашего двора"...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:40
Задолбали уже...
Может отдать ему ЗМ на три года вперед?
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