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«Истанбул Башакшехир» выбил «Спортинг» из Лиги Европы

вчера, 23:29
Истанбул БашакшехирЛоготип футбольный клуб Истанбул Башакшехир (Стамбул)4 : 1Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)СпортингЗакончился в доп. время

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Истанбул Башакшехир» одолел «Спортинг» и вышел в следующую стадию турнира. Турецкая команда в основное время сравняла разницу забитых мячей, а в дополнительное время оформила победу.

Первый матч завершился победой «Спортинга» со счетом 3:1.

Стамбул, стадион Башакшехир Фатих Терим Стадиум

«Истанбул Башакшехир» - «Спортинг» 4:1 (2:0)
Голы: Шкртел 31, Алексич 45, Вишча 90+2, Вишча 118 (пенальти) - Вьетто 68

«Истанбул Башакшехир»: Гюнок, Кайсара, Епуряну, Шкртел, Клиши, Окечукву (Озкан 77), Кахвечи (Робиньо 89), Вишча (Понк 120), Алексич, Элиа (Гульбрандсен 85), Ба
Главный тренер: Бурук Окан.

«Спортинг»: Луиш Максимилиану, Ристовски, Коатес, Илори, Акунья, Батталья, Вендел (да Силва 90+1), Боласи (Гонсало Плата 60), Вьетто, Джоване Кабрал (Думбия 73), Шпорар (Лобо Пейшото Минейро Мендеш 108)
Главный тренер: Ферру Эмануэл.

Предупреждения: Бурук 27, Вендел 34, Алексич 37, Вьетто 42, Клиши 71, Епуряну 74, Кахвечи 81

Судья: Лаос Матеу.

В параллельном матче «Вольфсбург» разгромил «Мальме».

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:08
Потоптали.
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:58
Португалия треском проваливает 1/16 ЛЕ. Осталось дождаться только вылета Бенфики.
Sana Sotyy
Sana Sotyy
вчера в 23:50
С победой .
LOpp
LOpp
вчера в 23:48
Брага, Порту, Спортинг... Ну щас наш Зенит опять до полуфинала дойдет и обгоним португалок
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 23:47
Сегодня и Бенфика вылетит
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 23:47
Шкртел ташит Бахшахширы
Энцо Феррари
Энцо Феррари
вчера в 23:41
Прощай Португалия)
мангo
мангo
вчера в 23:39
Это хорошо.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 23:37
Это очень хорошо. Хоть отрыв не увеличиться от наших
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:35
Вот это камбек. Красавцы!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:35
Португальский чемпионат,чуть сильнее Молдовы... Проиграть ноунеймам это достижение. Не зря шкртел был в зените и Ливерпуле,набрался лигочемпион опыта
Kresi frok
Kresi frok
вчера в 23:31
Турки молодцы, показали характер! Своего рода - сенсация!
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