«Истанбул Башакшехир» выбил «Спортинг» из Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Истанбул Башакшехир» одолел «Спортинг» и вышел в следующую стадию турнира. Турецкая команда в основное время сравняла разницу забитых мячей, а в дополнительное время оформила победу.
Первый матч завершился победой «Спортинга» со счетом 3:1.
Стамбул, стадион Башакшехир Фатих Терим Стадиум
«Истанбул Башакшехир» - «Спортинг» 4:1 (2:0)
Голы: Шкртел 31, Алексич 45, Вишча 90+2, Вишча 118 (пенальти) - Вьетто 68
«Истанбул Башакшехир»: Гюнок, Кайсара, Епуряну, Шкртел, Клиши, Окечукву (Озкан 77), Кахвечи (Робиньо 89), Вишча (Понк 120), Алексич, Элиа (Гульбрандсен 85), Ба
Главный тренер: Бурук Окан.
«Спортинг»: Луиш Максимилиану, Ристовски, Коатес, Илори, Акунья, Батталья, Вендел (да Силва 90+1), Боласи (Гонсало Плата 60), Вьетто, Джоване Кабрал (Думбия 73), Шпорар (Лобо Пейшото Минейро Мендеш 108)
Главный тренер: Ферру Эмануэл.
Предупреждения: Бурук 27, Вендел 34, Алексич 37, Вьетто 42, Клиши 71, Епуряну 74, Кахвечи 81
Судья: Лаос Матеу.
В параллельном матче «Вольфсбург» разгромил «Мальме».