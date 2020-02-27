«Вулверхэмптон» уступил «Эспаньолу», но вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Вулверхэмптон» уступил «Эспаньолу», но по сумме двух встреч (6:3) вышел в 1/8 финала турнира.
Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат
«Эспаньол» - «Вулверхэмптон» 3:2 (1:1)
Голы: Кальери 16, Кальери 57 (пенальти), Кальери 90+1 - Траоре 22, Дохерти 79
«Эспаньол»: Прието, Виктор Гомес, Калеро Вилья, Налдо, Педроса, Мелендо (Пипа Авила 74), Санчес (Лосано 61), Лопес, Дардер (Ву 67), Варгас, Кальери
Главный тренер: Фернандес Абелардо.
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Боли, Коади, Килман, Дохерти, Дендонкер, Гиббс-Уайт (Нету 64), Моутинью, Винагре (Саисс 58), Траоре (Хименес 78), Поденсе
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.
Предупреждения: Траоре 6, Санчес 40, Килман 57, Гиббс-Уайт 63, Варгас 66, Кальери 66
Судья: Гуида Марко.
В параллельном матче «Рома» сыграла вничью с «Гентом» и вышла в 1/8 финала.