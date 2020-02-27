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«Вулверхэмптон» уступил «Эспаньолу», но вышел в 1/8 финала Лиги Европы

вчера, 22:49
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)3 : 2Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Вулверхэмптон» уступил «Эспаньолу», но по сумме двух встреч (6:3) вышел в 1/8 финала турнира.

Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат

«Эспаньол» - «Вулверхэмптон» 3:2 (1:1)
Голы: Кальери 16, Кальери 57 (пенальти), Кальери 90+1 - Траоре 22, Дохерти 79

«Эспаньол»: Прието, Виктор Гомес, Калеро Вилья, Налдо, Педроса, Мелендо (Пипа Авила 74), Санчес (Лосано 61), Лопес, Дардер (Ву 67), Варгас, Кальери
Главный тренер: Фернандес Абелардо.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Боли, Коади, Килман, Дохерти, Дендонкер, Гиббс-Уайт (Нету 64), Моутинью, Винагре (Саисс 58), Траоре (Хименес 78), Поденсе
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.

Предупреждения: Траоре 6, Санчес 40, Килман 57, Гиббс-Уайт 63, Варгас 66, Кальери 66

Судья: Гуида Марко.

В параллельном матче «Рома» сыграла вничью с «Гентом» и вышла в 1/8 финала.

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Grim_Reaper
Grim_Reaper
сегодня в 00:06
эх бы свести волков в ЛЕ) английских, итальянских и немецких)) наши тамбовские слишком далеки от них))))))))))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Энцо Феррари
вчера в 23:26
Мане, фирмины, Салахи
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:26
За Вулверхемптон
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 22:58
Молодцы Волки
Энцо Феррари
Энцо Феррари
вчера в 22:50
Кальери - хет-трик Вулверхэмптону. Это вам не распиаренные Месси Игуаины Дибалы
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