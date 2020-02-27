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«Рома» оформила выход в 1/8 финала Лиги Европы

вчера, 22:46
ГентЛоготип футбольный клуб Гент1 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Рома» сыграла вничью с бельгийским «Гентом» и по сумме двух встреч (2:1) прошла в следующую стадию турнира.

Гент, стадион Геламко Арена

«Гент» - «Рома» 1:1 (1:1)
Голы: Давид 25 - Клюйверт 29

«Гент»: Камински, Кастро-Монтес, Пластун (Ньянгбо 80), Нгадеу-Нгаджуи, Мохаммади, Кумс, Овусу, Оджиджа-Офое, Безус (Чакветадзе 66), Депуатр (Квилитая 66), Давид
Главный тренер: Торуп Джесс.

«Рома»: Лопес, Спинаццола (Сантон 67), Манчини, Смоллинг, Коларов, Верету (Фасио 79), Кристанте, Перес (Вильяр 83), Мхитарян, Клюйверт, Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.

Предупреждения: Безус 28, Верету 42, Депуатр 50, Спинаццола 62, Кумс 83

Судья: Санчес Хосе.

В параллельном матче «Вулверхэмптон» уступил «Эспаньолу», но по сумме двух встреч прошел в 1/8 финала.

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Все комментарии
Artemon9
Artemon9
сегодня в 00:08
Рому с выходом!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:41
Теперь все от жребия будет зависеть.
Знаю где трофей
Знаю где трофей
вчера в 23:14
Рому с выходом в 1/8.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 22:59
Рома могет
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
вчера в 22:53
поздравляю романистов.
beefs
beefs
вчера в 22:51
Рому с выходом..
violent
violent
вчера в 22:51
пусть попадет на вольфсбург
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 22:49
Поздравления Роме
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