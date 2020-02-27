«Рома» оформила выход в 1/8 финала Лиги Европы

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вчера, 22:46

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Рома» сыграла вничью с бельгийским «Гентом» и по сумме двух встреч (2:1) прошла в следующую стадию турнира.

Гент, стадион Геламко Арена

«Гент» - «Рома» 1:1 (1:1)

Голы: Давид 25 - Клюйверт 29

«Гент»: Камински, Кастро-Монтес, Пластун (Ньянгбо 80), Нгадеу-Нгаджуи, Мохаммади, Кумс, Овусу, Оджиджа-Офое, Безус (Чакветадзе 66), Депуатр (Квилитая 66), Давид

Главный тренер: Торуп Джесс.

«Рома»: Лопес, Спинаццола (Сантон 67), Манчини, Смоллинг, Коларов, Верету (Фасио 79), Кристанте, Перес (Вильяр 83), Мхитарян, Клюйверт, Джеко

Главный тренер: Фонсека Паулу.

Предупреждения: Безус 28, Верету 42, Депуатр 50, Спинаццола 62, Кумс 83

Судья: Санчес Хосе.

В параллельном матче «Вулверхэмптон» уступил «Эспаньолу», но по сумме двух встреч прошел в 1/8 финала.