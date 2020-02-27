«Химки» выиграли Кубок ФНЛ, разгромив в финале «Тамбов»

«Химки» без особых проблем одолели «Тамбов» в финальном матче Кубка ФНЛ. Напомним, что основа «волков» улетела вместе с тренером готовиться к игре 20-го тура РПЛ с «Рубином»:
«Химки» - «Тамбов» 7:0
Голы: Барков 3, Корян 13, Полярус 32, Полярус 36, Трошечкин 38, Полярус 54, Скворцов 78
Стартовый состав «Химок»: Хомич, Смирнов, Гапон, Данилкин, Тихий, Боженов, Трошечкин, Мартусевич, Полярус, Корян, Барков.
Стартовый состав «Тамбова»: Киюртзидис, Шляков, Горин, Хазиев, Дорожинский, Глушицкий, Кабахидзе, Хосонов, Федчук, Меренчуков, Мамтов.
Приехали в Тарасовку => прежние хозяева любили по 7:0 => Химки Тамбов 7:0
Приехали в Тарасовку => прежние хозяева любили по 7:0 => Химки Тамбов 7:0