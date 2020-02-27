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«Химки» выиграли Кубок ФНЛ, разгромив в финале «Тамбов»

сегодня, 21:04
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки7 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

«Химки» без особых проблем одолели «Тамбов» в финальном матче Кубка ФНЛ. Напомним, что основа «волков» улетела вместе с тренером готовиться к игре 20-го тура РПЛ с «Рубином»:

«Химки» - «Тамбов» 7:0
Голы: Барков 3, Корян 13, Полярус 32, Полярус 36, Трошечкин 38, Полярус 54, Скворцов 78

Стартовый состав «Химок»: Хомич, Смирнов, Гапон, Данилкин, Тихий, Боженов, Трошечкин, Мартусевич, Полярус, Корян, Барков.

Стартовый состав «Тамбова»: Киюртзидис, Шляков, Горин, Хазиев, Дорожинский, Глушицкий, Кабахидзе, Хосонов, Федчук, Меренчуков, Мамтов.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 22:36
Поздравляю Химки с победой
Aniva
Aniva ответил LOpp
сегодня в 22:19
Тамбов выставил второй состав. Основу приберегли для РПЛ, что логично.
Позорно 7-0 проигрывать, останется навсегда в истории, хотя некоторые этим даже гордятся.
LOpp
LOpp
сегодня в 22:14
Тамбов выставил второй состав. Основу приберегли для РПЛ, что логично.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:11
ФНЛьный кубок соответствующей команде...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 22:09
А Тамбов ещё в Титьки- РПЛ ?
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 22:02
На багаже Талалаева
beefs
beefs
сегодня в 21:34
Химки с победой
FESCO
FESCO
сегодня в 21:13
В финале тамбовы не должны были играть.
severnyj84
severnyj84
сегодня в 21:10
Химки с победой, Тамбову пора в ФНЛ.
Энцо Феррари
Энцо Феррари
сегодня в 21:08
ТАМБОВ:
Приехали в Тарасовку => прежние хозяева любили по 7:0 => Химки Тамбов 7:0
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:06
Им место а Премьер-лиге.
unoejk
unoejk ответил Энцо Феррари
сегодня в 21:06
https://m.soccer.ru/users/analitik-ty-o-chyom-u-menya-akkov-sotni Банкет продолжается
Убрал.
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