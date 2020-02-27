«Байер» уверенно прошёл «Порту» в 1/16 финала Лиги Европы

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вчера, 22:52

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Байер» обыграл «Порту» и уверенно оформил себе выход в следующую стадию турнира.

Первый матч между командами завершился победой «Байера» со счетом 2:1.

Порту, стадион Драгау

«Порту» - «Байер» 1:3 (0:1)

Голы: Марега 65 - Аларио 10, Демирбай 50, Хаверц 58

«Порту»: Маркесин, Хесус Корона, Мбемба, Маркано , Теллес, Отавиньо, Урибе (Пепе 46), Оливейра, Диас Маруланда (Накадзима 29), Марега, Зе Луиш (Тикиньо 64)

Главный тренер: Консейсау Сержиу.

«Байер»: Градецки, Та, Бендер (Драгович 68), Тапсоба, Бендер (Вайзер 46), Амири, Демирбай, Синкгравен, Хаверц, Диаби (Бэйли 83), Аларио

Главный тренер: Бош Петер.

Предупреждения: Зе Луиш 33, Оливейра 36, Урибе 42, Бендер 43, Маркано 54, Демирбай 67, Вайзер 69, Накадзима 76, Conceicao S. 82, Амири 82, Пепе 82

Удаления: Тикиньо 85

Судья: Ковач Иштван.

В параллельном матче «Рома» обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира.