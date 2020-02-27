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«Байер» уверенно прошёл «Порту» в 1/16 финала Лиги Европы

вчера, 22:52
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту1 : 3Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Байер» обыграл «Порту» и уверенно оформил себе выход в следующую стадию турнира.

Первый матч между командами завершился победой «Байера» со счетом 2:1.

Порту, стадион Драгау

«Порту» - «Байер» 1:3 (0:1)
Голы: Марега 65 - Аларио 10, Демирбай 50, Хаверц 58

«Порту»: Маркесин, Хесус Корона, Мбемба, Маркано , Теллес, Отавиньо, Урибе (Пепе 46), Оливейра, Диас Маруланда (Накадзима 29), Марега, Зе Луиш (Тикиньо 64)
Главный тренер: Консейсау Сержиу.

«Байер»: Градецки, Та, Бендер (Драгович 68), Тапсоба, Бендер (Вайзер 46), Амири, Демирбай, Синкгравен, Хаверц, Диаби (Бэйли 83), Аларио
Главный тренер: Бош Петер.

Предупреждения: Зе Луиш 33, Оливейра 36, Урибе 42, Бендер 43, Маркано 54, Демирбай 67, Вайзер 69, Накадзима 76, Conceicao S. 82, Амири 82, Пепе 82

Удаления: Тикиньо 85

Судья: Ковач Иштван.

В параллельном матче «Рома» обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира.

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Все комментарии
Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил 25процентный клоун
вчера в 23:52
Карреру бы Ювентусу взять, а то совсем беда там
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил 25процентный клоун
вчера в 23:51
Каррера Аек поднимает с колен,дайте поработать.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил fanliverpoolfan22
вчера в 23:50
Каррера нужен
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил 25процентный клоун
вчера в 23:48
Верните Боаша?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 23:46
Мда, послу покупки тарасовца ничего хорошего ждать не приходилось
p.s. специально для пупсиков, напомню: 10-3
25процентный клоун
25процентный клоун ответил fanliverpoolfan22
вчера в 23:46
Даже хуже, тренер виновен
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил 25процентный клоун
вчера в 23:44
Зе луиш не помог,нулевой как Марез
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил 25процентный клоун
вчера в 23:42
За Апл я всегда слежу
Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил 25процентный клоун
вчера в 23:33
Монако-то возрождается, а вот Порту пока мимо
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил fanliverpoolfan22
вчера в 23:30
Думал Порту пройдет дальше
Так они ещё от 0:5 не оправились,когда видят красный цвет формы,то сразу белый флаг выбрасывают. Тренер настоящий интерн.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Энцо Феррари
вчера в 23:30
После Головина Монако совсем никак((
25процентный клоун
25процентный клоун ответил fanliverpoolfan22
вчера в 23:29
Видимо не следишь за сильнецшей лигой мира
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:28
Просто разный уровень, очень разный.
Германия сейчас имеет самые сильные команды в мире и чемпионат
severnyj84
severnyj84
вчера в 23:11
Байер с победой!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:04
Как с детишками немцы сыграли.
Несколько неожиданно , но счет по делу!!!
"Портки" разошлись по шву !!!
makkie
makkie
вчера в 23:02
Немецкие клубы в этом году очень мощно выступают!
Не удивлюсь, если кто-то из Бундеслиги доберется до полуфинала, а то и финала.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:02
Порто это уже окончательное дно и только Жозэ в состоянии поднять его. Ладно Ливерпулю дома 5-0 проигрывали,уже умудряются унижаться перед Краснодаром.ну а Байер конечно на голову выше.комана котрая дала отпор Юве и Атлетико. безусловно должна проходить этих дворняг. Они настолько привыкли в своём чемпионате играть грубо и безнаказанно,что думали и тут в ЛЕ им всё будет сходить с рук. Всё таки рефери скорее психанул от португальской грубости,поэтому и удалил игрока по совокупности,хотя на КК не тянуло. Байер видно играл в треть силы и только стоило увеличить обороты,как полосатики не знали куда смотреть. Писал,что сейчас Бунда уже уделывает ЛоЛигу,по накалу и мощи.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 22:58
Думал Порту пройдет дальше
Энцо Феррари
Энцо Феррари
вчера в 22:56
Самое прикольное, что в первом матче (выездном) Бонифация не было в старте, и он закончился для Порту не так ужасно=))))
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
вчера в 22:56
Аспириновых с победой.
Энцо Феррари
Энцо Феррари
вчера в 22:54
Порту до прихода Зелуишки:
Порту Рома 3:1
Порту Шальке 3:1

Порту с приходом Зелуишки:
Порту Краснодар 2:3
Порту Байер 1:3
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