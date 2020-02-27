«Байер» уверенно прошёл «Порту» в 1/16 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Байер» обыграл «Порту» и уверенно оформил себе выход в следующую стадию турнира.
Первый матч между командами завершился победой «Байера» со счетом 2:1.
Порту, стадион Драгау
«Порту» - «Байер» 1:3 (0:1)
Голы: Марега 65 - Аларио 10, Демирбай 50, Хаверц 58
«Порту»: Маркесин, Хесус Корона, Мбемба, Маркано , Теллес, Отавиньо, Урибе (Пепе 46), Оливейра, Диас Маруланда (Накадзима 29), Марега, Зе Луиш (Тикиньо 64)
Главный тренер: Консейсау Сержиу.
«Байер»: Градецки, Та, Бендер (Драгович 68), Тапсоба, Бендер (Вайзер 46), Амири, Демирбай, Синкгравен, Хаверц, Диаби (Бэйли 83), Аларио
Главный тренер: Бош Петер.
Предупреждения: Зе Луиш 33, Оливейра 36, Урибе 42, Бендер 43, Маркано 54, Демирбай 67, Вайзер 69, Накадзима 76, Conceicao S. 82, Амири 82, Пепе 82
Удаления: Тикиньо 85
Судья: Ковач Иштван.
В параллельном матче «Рома» обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира.
p.s. специально для пупсиков, напомню: 10-3
p.s. специально для пупсиков, напомню: 10-3
Германия сейчас имеет самые сильные команды в мире и чемпионат
Германия сейчас имеет самые сильные команды в мире и чемпионат
Несколько неожиданно , но счет по делу!!!
"Портки" разошлись по шву !!!
Несколько неожиданно , но счет по делу!!!
"Портки" разошлись по шву !!!
Не удивлюсь, если кто-то из Бундеслиги доберется до полуфинала, а то и финала.
Не удивлюсь, если кто-то из Бундеслиги доберется до полуфинала, а то и финала.
Порту Рома 3:1
Порту Шальке 3:1
Порту с приходом Зелуишки:
Порту Краснодар 2:3
Порту Байер 1:3
Порту Рома 3:1
Порту Шальке 3:1
Порту с приходом Зелуишки:
Порту Краснодар 2:3
Порту Байер 1:3