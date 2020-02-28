Нуну Эшпириту Санту: «Мы гордимся своими достижениями»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту после ответного матча с «Эспаньолом» в 1/16 финала Лиги Европы отметил, что его команда должна была играть лучше в этом поединке. Вместе с тем наставник «волков» заявил, что команда гордится своими достижениями. Отметим, что «Вулверхэмптон» проиграл «Эспаньолу», но вышел в следующий раунд ЛЕ благодаря победе в первой встрече (4:0).
Мы должны были действовать лучше, но в то же время мы тяжело работали и мы сделали нечто очень важное для нас. В прошлом сезоне мы проделали много тяжелой работы, мы гордимся своими нынешними достижениями.