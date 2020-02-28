Камбэк от Де Брюйне и безумие в Лиге Европы. Топ-10 событий евронедели

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вчера, 09:45

«Арсенал» и «Аякс» покинули еврокубки, бывший и нынешний клубы Роналду проиграли в ЛЧ . Главное – на «Соккер.ру».

10. Весь португальский десант улетел

«Брага» вылетела от «Рейнджерс» – спасибо команде Стивена Джеррарда, устроили камбэк в первом матче и раскусили португальцев во втором, ведь обыграли в гостях 0:1. Бывшая команда Кудряшова – «Истанбул», вчера умудрился уничтожить «Спортинг», устроив дикий камбэк. На 91-й минуте сравняли счет по результатам двух матчей – 4:4 (размен победами 3:1), а на 119-й минуте Эдин Вишча стал автором дубля. Шкртел тоже приложился – забил первый мяч турецкого клуба. «Байер» воспользовался тем, что в команде пока феноменальный Хаверц – Кай отдал два ассиста и забил сам, «Порту» ответил лишь голом престижа. Наконец, «Шахтер» оказался круче, чем «Зенит» – в Лиссабоне отвечали на голы «Бенфики», ничья 3:3 после домашней победы отправила украинцев в следующий раунд. И это хорошая новость для России – соперник в таблице УЕФА не смог еще сильнее оторваться.

9. Рамос повторил антирекорд ЛЧ

Не удивительно, что это случилось. Опытный испанец и капитан «Реала» решил, что сорвать выход Жезуса один на один – правильное стратегическое решение, и хотя фол был хитрее, чем в случае с Вальверде и Моратой в Суперкубке Испании – уругваец не успевал захватить Альваро руками, как смог сделать Серхио, профессиональные арбитры, комментировавшие эпизод, не спорят – чистая красная карточка. Одновременно Рамос смог догнать рекордсменов Лиги чемпионов по удалениям. У Эдгара Давидса (интересно, самые юные фанаты знают, кто это такой?), Златана Ибрагимовича и Серхио Рамоса по 4 красных в ЛЧ . Тафгаи, как они есть.

8. Гвардиола поставил еще один рекорд

Когда Зидан до матча назвал Хосепа лучшим тренером мира, то испанец ответил в стиле: «Приятно такое слышать от самого Зинедина, но не соглашусь». Клопп в этом время стоял где-то за спиной, ведь у Юргена есть право соваться в разговор о лучших наставниках мира здесь и сейчас. Особенно с учетом, что до продления контракта с «Ливерпулем» в декабре у немца зарплата была куда ниже, чем у Гвардиолы или Зидана. Но на Хосепа работает его репутация, ведь благодаря победе в Мадриде – кстати, лишь раз в жизни уступил на «Сантьяго Бернабеу» в качестве тренера, каталонец выбрался на первое место по количеству побед в плей-офф ЛЧ . Теперь у него 28 успехов, Фергюсон и Моуриньо остались позади – по 27 побед.

7. Бруну оживил «Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» правильно сделали, что подписали Фернандеша хотя бы зимой. На настроении команды сказывается уверенность мастера собирать ассисты и голы, а еще безусловного чемпиона по реализации пенальти – 14 точных ударов из 14 за карьеру. Бруну не единственный, кто сыграл против «Брюгге» хорошо, ведь Игало стал первым нигерийцем, забивавшим за МЮ – и посвятил мяч ушедшей из жизни в прошлом году сестре, МакТоминэй довел дело до разгрома в первом тайме, а Фред напомнил, что этот сезон проводит круче, чем предыдущий, дублем в конце. Сульшеру больше не нужен Погба? Посмотрим, пока Фернандеш с ролью зажигалки справляется лучше. У «дьяволов» 6 матчей без поражений – 4 победы, 2 ничьи, неплохая серия.

6. Роналду и Месси провалили выезды

У Криштиану в Лионе было 4 удара – все мимо, у Лионеля 3 попытки в Неаполе – лишь один точный выстрел, который не привел к забитому мячу. Легенды не сумели сыграть сказочно в первых матчах, причем у «Ювентуса» ситуация даже хуже – не нашлось своего Гризманна, чтобы забил на выезде, Сарри везет в Турин поражение без единого удара в створ. Роналду снова оказывается тем, кто постоянно мешает Пьяничу пробить со штрафного – хотя у Миралема против бывшей команды удары тоже не пошли, и коллекционирует промахи. Месси может забить четыре мяча за вечер «Эйбару», а вот оборону с давним знакомым – Маноласом, не огорчил. Криштиану уже грозится пройти «Лион», а Лионель любит подавать месть холодной.

5. Гаттузо тактически связал «Барселону»

«Барселона» очевидно мощнее, чем «Наполи», но у итальянцев теперь серия из 1 поражения в 8 матчах. Де Лаурентис успел пожалеть, что назначил Гаттузо, а теперь может передумать, ведь Дженнаро получил более сильный состав, чем был в «Милане», и начал собирать выездные победы. Тем интереснее будет оценить его команду через неделю против «Интера». А пока довольствуемся ничьей с «Барселоной», ведь итальянцы полностью отдали мяч – 33 % владения, но нанесли 4 точных удара против 2 у каталонцев. Другими словами, «Наполи» был продуктивнее, ведь в два раза реже получали шанс для развития атаки. Гаттузо сработал грамотно, у каталонцев не было невероятного преимущества.

4. «Бавария» преподала урок «Челси»

Жесткий, показательный, немного обидный, ведь команда Лэмпарда не играла настолько ужасно, чтобы немцы – а они выступили четко, виден был класс гостей на «Стэмфорд Бридж», выиграли именно 0:3. Возможно, более логичным, исходя из количества моментов, стал бы счет 1:3 – как раз бы отражал пропорцию точных ударов (3:6). Но 120-летняя «Бавария» получила на день рождения, который отметили вчера, отличный подарок. Причем для Флика важно, что его команда была крутая без вариантов. Никто не выпал из игры, Тьяго был на своем месте, Гнабри и Дэвис разорвали фланг соперника, Мюллер – хитрец, Левандовски включился с ассистами и забил. Одно огорчение – Роберт получил травму, но вряд ли вылет поляка повлияет на судьбу противостояния. Похоже, «Челси» уже вылетел из ЛЧ .

3. «Аякс» и «Арсенал» покинули ЛЕ

Герои прошлого еврокубкового сезона – полуфиналист ЛЧ и финалист ЛЕ , покинули второй еврокубок в первом же раунде плей-офф. Причем обе команды сами виноваты. «Севилья» накидала «Хетафе» три мяча в гостях, как и «Реал» чуть ранее, а голландцы проиграли 0:2, причем второй мяч не был обязательным, пропустили в концовке. А дома пропустили уже на 5-й минуте от Маты, так что голы Данило и Эйтинга ничего не меняли. Для прохода дальше «Аяксу» было нужно четыре гола. Ну а главные антигерои недели – «Арсенал». Их предупреждали, что «Олимпиакос» сильнее, чем показалось фанатам «канониров» в первой игре – это нагловатая команда. Они и со «шпорами» 2:2 дома в группе ЛЧ играли. А другую лондонскую команду сломали в овертайме, причем увидели классический «Арсенал». Эта команда вылетала из ЛЧ за счет гола на выезде, потерпела крупное поражение в финале ЛЕ , а теперь на 119-й минуте пропустили от Эль-Араби. Фанаты «Тоттенхэма», наверное, довольны, что ничья с их командой вывела бывшего соперника «Краснодара» в плей-офф ЛЕ .

2. «Лион» сумел обыграть «Ювентус»

Второй раз за две недели фаворит поединка плей-офф Лиги чемпионов не может ни разу попасть в створ чужих ворот. Но если «Атлетико» поставил три стены перед носом у Облака, чтобы Ян ни разу не поймал мяч после удара игроков «Ливерпуля», то команда Руди Гарсия не использовала тактику «автобуса». Просто вышли с тремя центральными, просто поставили широкую линию в середине поля, не боялись флангов соперника – признаться, совсем не нравится, как крайние защитники Сарри играют, они не работают в любимом стиле Маурицио, так что «4-3-3» рушит не только привычка Роналду тянуть одеяло на себя. «Лион» отдал мяч, но сохранял достоинство, не паниковал – Лопеш так ни разу не вступил в игру, и реализовал один из двух своих точных ударов. «Ювентус» остается фаворитом, но им пора задуматься, почему нет «химии» между Сарри и командой? Ярко чемпион Италии в этом сезоне объективно не играет.

1. Де Брюйне шокировал «Бернабеу»

Если Кевин вправду хочет покинуть «Манчестер Сити», как говорили еще до дисквалификации «горожан», то Перес после гола и ассиста на «Сантьяго Бернабеу» легко может поставить на Де Брюйне как на новичка. Модрич вряд ли протянет долго – хорвату немало лет, поэтому место в тройке полузащиты Зидана для бельгийца найдется. Кевин из другого теста, не Азар, поэтому у подвига лучшего игрока матча «Реала» против «Манчестер Сити» есть еще и подтекст. Показал характер и продемонстрировал требовательной публике, что умеет. Странно, что бельгиец раньше не пошел бить пенальти, интересно, будет ли готов Зидан к тактическим фишкам Гвардиолы – в Мадриде была не очень удачная, но попытка сыграть без номинального форварда, а потом скакали от «4-2-3-1» к гибридной «4-2-2-2» в разных фазах игры. Команде с тренером, что ставит настолько непростые задачи, нужен игрок-интеллектуал, и пока Модрич поправлял гетры – Де Брюйне завоевал выездную победу. Борьба в паре не завершена, но «Манчестер Сити» не сдался, как с ними часто бывает, ведь Кевин взял ответственность на себя.