Вперёд, «голенастые»

1582898447

вчера, 17:00

«Соккер.ру» знакомит читателей с новым проектом Дэвида Бекхэма.

В ближайшие выходные стартует регулярный чемпионат в североамериканской МЛС . В которой появилось два новых участника - «Нэшвилл» из одноимённого города и «Интер» из Майами. 2 марта клуб из Флориды проведёт свой первый в истории матч с «Лос-Анджелесом» на поле соперника.

Запущенная в 1996 году Главная Лига Футбола (Major League Soccer) постоянно расширяется. И теперь в ней 26 участников. Основная часть турнира пройдёт по весьма заумной схеме. Лига, как обычно, будет разбита на две конференции - Западную и Восточную по 13 команд в каждой. Внутри конференции клубы сыграют по два матча плюс им предстоит сыграть по одной встрече с 10 коллективами из противоположного сообщества. Десять, не тринадцать. Таким образом, некоторые команды так и не встретятся в текущем календарном году. Согласитесь, что формула не самая удобная. Но руководство МЛС впервые в истории решило пойти на эту меру ради расширения.

МЛС пополнили два новых клуба, но «Нэшвилл» не получил и процента того внимания, что достался второму дебютанту - «Интеру» из Майами. Ведь президент клуба из Флориды - сам Дэвид Бекхэм. Бывший капитан сборной Англии давно объявил о своих планах создать клуб, последовательно двигался к этой цели, и вот теперь проект готов. Были сложности. Например, миланский «Интер» был не в восторге от создания тёзки в США . Итальянцы судятся за товарный знак и их шансы в суде выглядят предпочтительней. Поэтому не исключено, что новичку МЛС придётся сменить название. Вроде бы есть запасной вариант - «Майами Херонс» - «Цапли из Майами». Две голенастые и длинноклювые птицы изображены и на гербе клуба из Флориды. Они попали туда ещё до претензий итальянского суперклуба. Цапля - своеобразный символ штата, неудивительно, что она угодила и на клубную эмблему.

По клубным цветам - розовый и чёрный (по-испански роса-негра) - у итальянской стороны вопросов возникнуть не должно. У нового «Интера» два комплекта формы - белый и чёрный, оба с розовой окантовкой. Команда Бекхэма разместила на герб название своего города - клуб официально называется «Интер Майами», а не «Интернационале» (Милан). Но этот аргумент, как и то, что в мире существует ещё несколько «Интеров», на миланцев не действует.

Сам Дэвид Бекхэм пока старается обходить эту скользкую тему. Зато Дэвид в очередной раз объявил о желании объединить в своём клубе Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Дерзкая идея, но отнюдь не фантастическая. Обе суперзвезды уже в возрасте и, не исключено, что им захочется поиграть в Америке. Если это произойдёт, то португалец и аргентинец скорее всего проследуют либо в Нью-Йорк, либо в Калифорнию, либо во Флориду. И если Флорида, то скорее всего Майами, а не второй клуб штата «Орландо Сити».

Но есть несколько нюансов. Во-первых, в ближайшее время ни Лионель, ни Криштиану покидать свои команды не собираются, и «цаплям» надо как-то обходиться без них. Шутка, но рассчитывать на помощь звёзд в будущем несколько неразумно. Во-вторых, к моменту приезда одного или второго, флоридский «Интер» тоже должен будет соответствовать их статусу. Если «цапли» будут проигрывать всем подряд и обитать на дне Восточной конференции, то какой смысл Месси и Роналду ехать к Бекхэму. Тем более что у Криштиану имеется недвижимость в Нью-Йорке, где имеются два клуба. И третий момент. А захотят ли два вечных соперника, в чём-то даже антипода, играть в одной команде. И насколько благотворным для всего коллектива станет присутствие двух стареющих «медведей» в «одной берлоге».

Неожиданно подала голос звезда номер три мирового футбола - бразилец Неймар. Который выразил готовность помочь Дэвиду Бекхэжму и его проекту. Иначе как можно оценить выражение «Бекхэм - мой президент». Другое дело, что у Неймара семь пятниц на неделе, и порою он делает взаимоисключающие заявления. Да и возраст у бразильца не тот, чтобы уезжать в МЛС . Двадцать восемь лет не так давно исполнилось.

Пока что «цаплям» придётся обходиться без Месси, Роналду и Неймара. Известных игроков в составе нужно искать с помощью увеличительного стекла. 35-летний вратарь Луис Роблес когда-то играл в Германии за «Кайзерслаутерн» и «Карлсруэ», потом семь лет стоял на страже ворот «Нью-Йорк Ред Буллз». Полузащитник Ли Нгуен был замечен в сборной США , а защитник Элвас Пауэлл отыграл полсотни встреч в команде Ямайки. Два назначенных игрока - 26-летний полузащитник сборной Мексики Родольфо Писарро и 19-летний аргентинец Маттиас Пеллегрини.

Назначенные игроки - это особенность МЛС , появившаяся в лиге благодаря Бекхэму. Дело в том, что существует потолок зарплат. Однако для некоторых футболистов делаются исключения. Это позволяет привлекать в США и Канаду известных футболистов. Сначала такую лазейку сделали для бывшего капитана сборной Англии, а потом подобная мера была узаконена. Обычно эти квоты - одно-два места в составе отдаются самым сильным легионерам или потенциальным звёздам. Скажи мне, кто у тебя назначенный игрок, и я скажу, какой у тебя состав. Второй новичок «Нэшвилл» заполнил квоту, пригласив немецкого полузащитника Хани Мухтара, проведшего половину сезона в «Брондбю».

Главным тренером «Интера» назначен 44-летний уругваец Диего Алонсо, получивший хороший опыт в мексиканских «Пачуке» и «Монтеррее». Помогать ему будет Тони Пулис-младший. Сын известного валлийского специалиста, чьи команды никогда не вылетали ни из Премьер-Лиги, ни из других английских лиг. Пулис-младший в Англии толком не играл, но в Америке провёл несколько сезонов в «Орландо Сити» и хорошо знает футбол Флориды. Кроме того, если дела у «цапель» пойдут худо, то можно будет вызвать из Англии и папу. Который хоть и не тренирует никого, об уходе на пенсию не объявлял.