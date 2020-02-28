Скользкий карниз

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вчера, 11:50

«Соккер.ру» - о массовом вылете португальских клубов из Лиги Европы.

Ещё неделю назад казалось, что разрыв в таблице коэффициентов между Португалией и Россией будет увеличен. Последние наши клубы вылетели ещё после групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы. Португальцы же сохраняли четырёх представителей во втором по значимости турнире.

Результаты первых встреч не сулили нашему футболу ничего хорошего. Даром что трое из португальской четвёрки потерпели поражения. Проигрыш проигрышу рознь. «Бенфика» уступила «Шахтёру» 1:2, «Порту» - «Байеру» тоже 1:2, а «Брага» - «Рейнджерс» 2:3. Мячи, забитые в гостях, должны были стать тем капиталом, который вывел бы португальцев в одну восьмую финала. «Спортинг» же одержал уверенную победу над турецким «Башакшехиром» 3:1 и тоже оставался фаворитом пары.

Выход каждой из португальской команд увеличивал отрыв их страны. А успех всех четырёх мог сделать просвет весьма широким. Тем более что останавливаться в одной восьмой португальцы не собирались. Но в ответных встречах произошло что-то загадочное.

Первой сошла «Брага», неожиданно проиграв дома «Рейнджерс». Команда Стивена Джеррарда потеряла шансы выиграть чемпионат Шотландии. Зато в Лиге Европе можно побарахтаться. Гол молодого англичанина Райана Кента помог «джерс» преодолеть португальский барьер.

«Порту» было достаточно соорудить один гол в ворота «Байера». Что «драконы» и сделали. Но второе условие, не пропустить ни одного мяча, выполнено не было. Мусса Марега отличился, когда его команда проигрывала 0:3. «Байер» умело воспользовался дырами в обороне «Порту», и ответный гол Мареги представлял интерес только для статистики. Теперь «драконы» могут сосредоточиться борьбой за титул чемпиона страны. Тем более что отставание от «Бенфики» сократилось до одного очка.

«Бенфика» вела в счёте в матче с «Шахтёром» 1:0 и 3:1, но при этом позволяла сопернику отыгрываться. Хотя после первого тайма гости висели на тоненькой ниточке. Ещё один гол, и она была бы перерезана. Чемпионы Португалии совершали какие-то дикие, немыслимые ошибки. А потом, уже при счёте 3:3, «орлы» смирились с вылетом и тоже задумались о делах в домашнем чемпионате. Второй тайм прошёл под диктовку гостей. Если «Бенфика» не подтвердит своих чемпионских полномочий, то в следующем сезоне её будет тренировать не Бруну Лаге, а кто-то другой.

Футболисты «Спортинга», выходя на поле стамбульского стадиона «Фатих Терим», возможно знали о череде загадочных неудач земляков. Но запас в два мяча, созданный в Лиссабоне, позволял «львам» чувствовать себя относительно спокойно. Преимущество это растаяло к перерыву после голов Мартина Шкртела и Даниэля Алексича. Счёт 2:0 устраивал турецких «горожан». Но такой нужный гол Лусиано Вьетто, казалось бы, стал тем спасательным кругом, оставлявшим последнего из португальцев в игре. Но Эдин Вишча, этот худенький, рыжеволосый игрочок, выступавший за «Башакшехир», когда тот пасся на задворках и звался иначе, сумел забить перед самым окончанием второго тайма. Те же 3:1, что и в Лиссабоне. В дополнительное время футболисты «Спортинга» ждали пенальти и «дождались». На 119-й минуте в их ворота был назначен 11-метровый. Вишча подошёл к мячу и снова оказался точен - 4:1. Сделавший спасительный дубль босниец не спеша покинул поле, отняв своей заменой у «львов» секунд 20-25. «Башакшехир» отправился в дальнейший поход, «Спортинг» составил компанию трём португальским коллективам.

Для «Спортинга» вылет стал самым большим разочарованием. «Львы» не претендуют на чемпионский титул у себя дома, а спор за третье место с «Брагой» пока не имеет большого значения. Это через год третья позиция становится лигочемпионской, а сейчас большой разницы между третьим и четвёртым местом нет. Тренер Жоржи Силаш, принявший «львов» в конце сентября, сделал ставку на Лигу Европы. Пройти как можно дальше, а может, и за сам трофей побороться. И тут такой конфуз.

Итак, ни один из португальских клубов «не дожил» в еврокубках до весны. Сразу четверо сошли в феврале. Какая нам с того радость? Дело не в околевшей у соседа корове. Если б наши страны не боролись в таблице коэффициентов УЕФА , нам бы особого дела не было до представительства самой западной страны Европы. Пусть бы хоть все четверо прошли. Но с учётом той самой таблицы массовый вылет португальцев не может не радовать. Португалия осталась на шестом месте - у неё 49,449 балла. Россия на седьмом с показателем 45,549. Немного. Можно наверстать уже в следующем сезоне, где у нас пока шесть клубов, а у португальцев пять. Главное самим не сплоховать. А в сезоне 2021/22 всё изменится. У Португалии шесть команд, а у нас пять. Надо исправлять ошибки провального еврокубкового сезона, благо что соперники позволяют.

За Россией идут Бельгия и Нидерланды. Но их клубы тоже «стрельбу закончили». Украина, чей «Шахтёр» пока в игре, отстаёт от России на одиннадцать баллов. Но «горняки» ещё могут приблизиться. Догнать нас не получится. Но следующий европейский сезон для российских клубов станет сложным и судьбоносным. Помните, как у раннего Юрия Шевчука. «Куда полетим, вверх или вниз, ответит нам этот карниз». Вот и российский клубный футбол ступил на карниз, где ещё и португальцы присели.