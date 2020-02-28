Божович: «В концовке игры с „Оренбургом“ уже была усталость»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итог ничейного матча 20-го тура РПЛ с «Оренбургом».
Были хорошие моменты, был момент у Карпова, но не забили. В концовке уже была усталость. Почему в меньшинстве играли лучше? Все понимают, в меньшинстве все прибавили, поэтому.
Новички хорошо сыграли, жалко, что не доиграли с одинаковым числом игроков.
А как её удержишь с таким скандальным судейством Мешкова.
На протяжении всего матча Мешков НАГЛО подсвистывал Оренбургу.
Грубые нарушения игрокам Оренбурга Мешков прощал, а игроков Крыльев наказывал желтыми.
10000%-й пеналь в ворота Оренбурга. Мешков не ставит.
И мало того, судьи на ВАР не просматривают этот момент.
Игрок Оренбурга СБИВАЕТ игрока Крыльев в своей штрафной!!!
ЕСТЬ новый СКАНДАЛ в нашем футболе в первой же игре второй части чемпионата.
Судейские начальники меняются, а СКАНДАЛЫ продолжаются!!!
Как теперь новый судейский начальник будет отмазывать Мешкова???
Егоров его отмазывал и покрывал РЕГУЛЯРНО.
Мешков чувствует свою безнаказанность и уж в который, СОТЫЙ раз, скандалит!!!
Фролов сегодня герой матча. Спас Крылья от поражения.
А как её удержишь с таким скандальным судейством Мешкова.
На протяжении всего матча Мешков НАГЛО подсвистывал Оренбургу.
Грубые нарушения игрокам Оренбурга Мешков прощал, а игроков Крыльев наказывал желтыми.
10000%-й пеналь в ворота Оренбурга. Мешков не ставит.
И мало того, судьи на ВАР не просматривают этот момент.
Игрок Оренбурга СБИВАЕТ игрока Крыльев в своей штрафной!!!
ЕСТЬ новый СКАНДАЛ в нашем футболе в первой же игре второй части чемпионата.
Судейские начальники меняются, а СКАНДАЛЫ продолжаются!!!
Как теперь новый судейский начальник будет отмазывать Мешкова???
Егоров его отмазывал и покрывал РЕГУЛЯРНО.
Мешков чувствует свою безнаказанность и уж в который, СОТЫЙ раз, скандалит!!!
Фролов сегодня герой матча. Спас Крылья от поражения.