Божович: «В концовке игры с „Оренбургом“ уже была усталость»

Главный тренер «Крыльев Советов» подвел итог ничейного матча 20-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Были хорошие моменты, был момент у Карпова, но не забили. В концовке уже была усталость. Почему в меньшинстве играли лучше? Все понимают, в меньшинстве все прибавили, поэтому.

Новички хорошо сыграли, жалко, что не доиграли с одинаковым числом игроков.