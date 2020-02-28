Кокорин: «Надеюсь вернуться на прежний уровень, чтобы попасть на Евро»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, недавно перешедший в «Сочи» на правах аренды, рассказал о своих планах на ближайшее время.
Лично для себя я ставлю цель быть в хорошей форме, здоровым, чтобы быть готовым выполнять те задачи, которые передо мной поставят. Хочу выходить на поле в каждой игре, стараться принести большую пользу. Если смотреть в будущее, в этом году нас ждет чемпионат Европы. Если смотреть чуть-чуть вдаль, я буду надеяться вернуться на свой прежний уровень, чтобы попасть на чемпионат Европы.
Спросите почему я так резко? Отвечу просто: репутация Кокорина!!!
Да и Черчесов склонен себя дискредитировать. Если возьмёт Кокорина, который опозорился не только в России (теперь спрашивают, это случаем не тот русский, который...)
К примеру на ЧМ он не взял Денисова, на тот момент лучшего опорника России, а этого возьмёт?
Ну, поглядим, увидим....
Спросите почему я так резко? Отвечу просто: репутация Кокорина!!!
Да и Черчесов склонен себя дискредитировать. Если возьмёт Кокорина, который опозорился не только в России (теперь спрашивают, это случаем не тот русский, который...)
К примеру на ЧМ он не взял Денисова, на тот момент лучшего опорника России, а этого возьмёт?
Ну, поглядим, увидим....
17 февраля 2020
Динамо 1 - 3 Сочи . Два гола на счету Кокорина
17 февраля 2020
Динамо 1 - 3 Сочи . Два гола на счету Кокорина