Кокорин: «Надеюсь вернуться на прежний уровень, чтобы попасть на Евро»

Форвард «Зенита» , недавно перешедший в «Сочи» на правах аренды, рассказал о своих планах на ближайшее время.

Лично для себя я ставлю цель быть в хорошей форме, здоровым, чтобы быть готовым выполнять те задачи, которые передо мной поставят. Хочу выходить на поле в каждой игре, стараться принести большую пользу. Если смотреть в будущее, в этом году нас ждет чемпионат Европы. Если смотреть чуть-чуть вдаль, я буду надеяться вернуться на свой прежний уровень, чтобы попасть на чемпионат Европы.