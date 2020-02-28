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Кокорин: «Надеюсь вернуться на прежний уровень, чтобы попасть на Евро»

сегодня, 16:47

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, недавно перешедший в «Сочи» на правах аренды, рассказал о своих планах на ближайшее время.

Лично для себя я ставлю цель быть в хорошей форме, здоровым, чтобы быть готовым выполнять те задачи, которые передо мной поставят. Хочу выходить на поле в каждой игре, стараться принести большую пользу. Если смотреть в будущее, в этом году нас ждет чемпионат Европы. Если смотреть чуть-чуть вдаль, я буду надеяться вернуться на свой прежний уровень, чтобы попасть на чемпионат Европы.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 18:30
Ребята, не ссортесь!. Через пару месяцев посмотрим ...
112910415
112910415
сегодня в 18:27
будем наюлюдать
Никита Бычков
Никита Бычков
сегодня в 18:20
Надеюсь попасть на евро, а поеду снова в сизо
beefs
beefs
сегодня в 18:19
Надейся и жди...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:18
Свят-свят...
VAN ARM
VAN ARM ответил zenitforfun
сегодня в 18:11
зенки открой 17 февраля 2020 Динамо 1 - 3 Сочи . Два гола на счету Кокорина
жаль тебя)))) ты не знаешь что такое игра)))) печально))))для тебя и дзюба игрок)))
berda2003
berda2003
сегодня в 18:09
прежний уровень - это что и когда?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:02
Если дурака валять не будет, то вернётся к Евро в сборную, кстати, как и Мамай, он бы тоже ещё сборной пригодился. Как не крути, а опыта и уровня Мамая у нас в сборной нет человека на его позиции.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 17:57
Если Кокорин даже заиграет в фк "Сочи", то таким всё равно не место в сборной! История доказывается позор для сборной где то в кабаке, и не важно где это в Монте-Карло или в Москве. В ванном случае результат не важен, хотя нет, в случае проигрыша вакханалия ещё пышнее будет.
Спросите почему я так резко? Отвечу просто: репутация Кокорина!!!
Да и Черчесов склонен себя дискредитировать. Если возьмёт Кокорина, который опозорился не только в России (теперь спрашивают, это случаем не тот русский, который...)
К примеру на ЧМ он не взял Денисова, на тот момент лучшего опорника России, а этого возьмёт?
Ну, поглядим, увидим....
zenitforfun
zenitforfun ответил VAN ARM
сегодня в 17:44
играет??????)))))))))))))давно не видел)))))))))))))))
зенки открой

17 февраля 2020
Динамо 1 - 3 Сочи . Два гола на счету Кокорина
Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков ответил RussianMango
сегодня в 17:42
В Сочи проходит деградация игроков...ты следующий.
Назови предыдущих.
Багор
Багор
сегодня в 17:38
Удачи Кокорину, талант не пропьешь!
RussianMango
RussianMango
сегодня в 17:29
В Сочи проходит деградация игроков...ты следующий.
nubom
nubom
сегодня в 17:27
Этот уровень проигран. Пулей - снова, и на следующий!..
VAN ARM
VAN ARM ответил azures
сегодня в 17:22
По любому играет лучше всяких распиаренных Чаловых.
играет??????)))))))))))))давно не видел)))))))))))))))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:21
старайся))) но толку думаю не будет!! путь тебе в блогеры-критики)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:21
У него всё получится...
ДСА
ДСА
сегодня в 17:04
В Мамаева верю, в Кокорина нет.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:56
Ничему жизнь не учит...опять высовывается...
azures
azures
сегодня в 16:55
По любому играет лучше всяких распиаренных Чаловых.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:55
Удачи, Саня!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:53
Узкоглазыый пак, раненный стулом не даст.
Gensmo
Gensmo
сегодня в 16:49
Удачи Кокорину!
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