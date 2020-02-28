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Хусаинов: «Мешков должен был ставить пенальти в ворота „Оренбурга“»

сегодня, 20:11
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов высказал свое мнение по спорным эпизодам в матче 20-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

Пенальти в ворота «Крыльев» и удаление их игрока обоснованы. Намерение сыграть в мяч у защитника было, но само действие было агрессивным.

А при счёте 0:0 «Крылья» атаковали с правого фланга и Тимофееву сыграли плечом в грудь. Это должен был быть пенальти в ворота «Оренбурга». Это очевидный фол, а Мешков даже повтор смотреть не стал. Как и те, кто сидит на VAR.

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Аксинья
Аксинья ответил beefs
сегодня в 21:31
А ВАР зачем?
ВАР для того чтобы узаконить судейский беспредел...
ошалевший
ошалевший ответил Дрессировщик хряков
сегодня в 21:23
Хусаинов опять на свиней работает.
ну и причём здесь свиньи? или все кто против газпрома свиньи? газпром крышуют ни для кого не секрет
Serg3.12
Serg3.12 ответил Leha-ha50
сегодня в 21:14
И за что Серега своих бывших коллег ненавидит???
Бизнес, ничего личного)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:56
Интересно, где можно посмотреть этот момент ? "Матч-Премьер" не показывает по каким-то неизвестным причинам (звонил, сказали, что-то решают: в общем все, как всегда в России ), только тогда можно что-то комментировать.
wingback
wingback
сегодня в 20:50
свиных-то зачем спрашивать? Можно подумать, что-то умное скажут...
alex spartakovih
alex spartakovih ответил Дрессировщик хряков
сегодня в 20:39
Хусаинов опять на свиней работает.
все работает на газпром!все схвачено!за все заплачено!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:33
И за что Серега своих бывших коллег ненавидит???
ArtemonD
ArtemonD
сегодня в 20:28
Демагогия хусаинова поддерживается свинями в полном объеме.
RussianMango
RussianMango
сегодня в 20:27
Ну так бомжи крышуют, какой нафиг ВАР.
beefs
beefs
сегодня в 20:24
А ВАР зачем?
Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков
сегодня в 20:23
Хусаинов опять на свиней работает.
Сухины дети
Сухины дети
сегодня в 20:16
Без Сухины не справляются.
VIPded
VIPded
сегодня в 20:14
Рука Газпрома, не иначе...)))
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