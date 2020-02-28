Хусаинов: «Мешков должен был ставить пенальти в ворота „Оренбурга“»

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов высказал свое мнение по спорным эпизодам в матче 20-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

Пенальти в ворота «Крыльев» и удаление их игрока обоснованы. Намерение сыграть в мяч у защитника было, но само действие было агрессивным.