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Емельянов: «Должны были забивать пенальти и доводить игру до победы»

сегодня, 20:57
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов прокомментировал ничейный результат матча 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Двоякое впечатление. С одной стороны, мы должны были забивать пенальти и доводить игру до победы. Но после не забитого пенальти начали торопиться, хотели забить, исправить ситуацию. Пошли ошибки, начали торопиться в отбор, получать жёлтые карточки. Надо было спокойно контролировать мяч, доводить до моментов. Но у соперника тоже были шансы забить в быстрых атаках. Они хотели сравнять счёт, у них были шансы. Тут двоякое впечатление.

Ранее прошедший матч прокомментировал голкипер «Крыльев» Евгений Фролов

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drug01
drug01
сегодня в 21:36
Поздно пить боржоми.....
grisser
grisser
сегодня в 21:14
Жаль, что не выиграли.
RussianMango
RussianMango
сегодня в 21:03
Емельянов: Они хотели сравнять счёт, у них были шансы.

Я не пойму, Емельянов вообще был на игре?
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