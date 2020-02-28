Емельянов: «Должны были забивать пенальти и доводить игру до победы»

Главный тренер «Оренбурга» прокомментировал ничейный результат матча 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Двоякое впечатление. С одной стороны, мы должны были забивать пенальти и доводить игру до победы. Но после не забитого пенальти начали торопиться, хотели забить, исправить ситуацию. Пошли ошибки, начали торопиться в отбор, получать жёлтые карточки. Надо было спокойно контролировать мяч, доводить до моментов. Но у соперника тоже были шансы забить в быстрых атаках. Они хотели сравнять счёт, у них были шансы. Тут двоякое впечатление.