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Ливерани назвал нелогичными действия по переносу матчей в Италии

сегодня, 15:53
ЛеччеЛоготип футбольный клуб Лечче-:-Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер «Лечче» Фабио Ливерани высказался о переносе части матчей 26-го тура Серии А на 13 мая из-за распространения коронавируса в Италии. При этом встреча «Лечче» с «Аталантой» пройдет в установленный срок без ограничений. По словам Ливерани, власти приняли нелогичное решение, отложив часть поединков.

Я не могу найти логику в решении отменить игры в Милане, но при этом позволить болельщикам «Аталанты» отправиться в Лечче из Бергамо, где больше случаев заражения коронавирусом, чем где бы то ни было [в Италии].  

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 16:55
Логика простая: Юве с Интером не захотели играть без зрителей - это существенные потери в деньгах, а с остальными будь что будет.
h8you
h8you
сегодня в 16:09
согласен...одни матчи играются,другие нт
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 16:06
Это паника.
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