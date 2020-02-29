Ливерани назвал нелогичными действия по переносу матчей в Италии

Главный тренер «Лечче» Фабио Ливерани высказался о переносе части матчей 26-го тура Серии А на 13 мая из-за распространения коронавируса в Италии. При этом встреча «Лечче» с «Аталантой» пройдет в установленный срок без ограничений. По словам Ливерани, власти приняли нелогичное решение, отложив часть поединков.
Я не могу найти логику в решении отменить игры в Милане, но при этом позволить болельщикам «Аталанты» отправиться в Лечче из Бергамо, где больше случаев заражения коронавирусом, чем где бы то ни было [в Италии].