Ливерани назвал нелогичными действия по переносу матчей в Италии

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сегодня, 15:53

Главный тренер «Лечче» высказался о переносе части матчей 26-го тура Серии А на 13 мая из-за распространения коронавируса в Италии. При этом встреча «Лечче» с «Аталантой» пройдет в установленный срок без ограничений. По словам Ливерани, власти приняли нелогичное решение, отложив часть поединков.