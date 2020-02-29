Моуриньо: «Мы знаем, насколько хорош „Вулверхэмптон“»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо высказался о следующем сопернике «шпор» в АПЛ – «Вулверхэмптоне». Лондонцы встретятся с «волками» в матче 28-го тура чемпионата Англии.
Мы знаем, насколько они хороши. Знаем, как сложно против них играть. Мы знаем, каким образом победили их в гостях, это был тяжелый матч. Думаю, это команда, для которой не имеет значения, где играть – дома или на выезде. У них всегда одинаковый настрой. Мы опережаем их на одно очко в этой гонке (за попадание в топ-4 АПЛ – ред.), мы должны постараться победить.
Отметим, что ранее Моуриньо прокомментировал борьбу за попадание в первую четверку команд чемпионата Англии.