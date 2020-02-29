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Моуриньо: «Мы знаем, насколько хорош „Вулверхэмптон“»

сегодня, 16:35
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо высказался о следующем сопернике «шпор» в АПЛ – «Вулверхэмптоне». Лондонцы встретятся с «волками» в матче 28-го тура чемпионата Англии. 

Мы знаем, насколько они хороши. Знаем, как сложно против них играть. Мы знаем, каким образом победили их в гостях, это был тяжелый матч. Думаю, это команда, для которой не имеет значения, где играть – дома или на выезде. У них всегда одинаковый настрой. Мы опережаем их на одно очко в этой гонке (за попадание в топ-4 АПЛ – ред.), мы должны постараться победить.

Отметим, что ранее Моуриньо прокомментировал борьбу за попадание в первую четверку команд чемпионата Англии.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:22
Надо просто побеждать.
violent
violent
сегодня в 16:59
тому и проиграют
Бинго Младший
Бинго Младший
сегодня в 16:58
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    сегодня в 16:56
    Бойся!
    Бубнин
    Бубнин
    сегодня в 16:40
    "Надо лучше играть."
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