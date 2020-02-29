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Маротта обеспокоен переносом матча «Ювентус» - «Интер»

сегодня, 15:41
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерЗавтра в 22:45 Не начался

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал перенос матча 26-го тура Серии А против «Ювентуса» из-за эпидемии коронавируса. 

Решение было принято всего несколько часов назад. Это было сделано очень поздно. 

Как клуб, мы столкнулись с внезапной сменой направления. Я с волнением жду развязки событий, что будет происходить до 8 марта, потому что нам нужно уже готовиться к следующим играм. 

Мы находимся в очень сложной ситуации, потому что мы играем еще и в Лиге Европы. Нужно, чтобы уже было принято решение касательно следующих игр.

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Альфамен
Альфамен ответил Шишанутый
сегодня в 17:20
С точки зрения теории согласен,но за такие действия против спорта обычно следует наказание от "футбольного бога"...
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:36
Зачем Интеру нужна ЛЕ? В ЛЧ они и так попадут через чемпеонат. Надо слится с этого второсортного турнира как сделал Лацио и не парится, спокойно играя только чемпеонат.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 16:17
вообщето не смешно, не дай бог попасть в такую ситуацию каждому :(
h8you
h8you
сегодня в 16:09
только расформирование поможет
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