Маротта обеспокоен переносом матча «Ювентус» - «Интер»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал перенос матча 26-го тура Серии А против «Ювентуса» из-за эпидемии коронавируса.

Решение было принято всего несколько часов назад. Это было сделано очень поздно.

Как клуб, мы столкнулись с внезапной сменой направления. Я с волнением жду развязки событий, что будет происходить до 8 марта, потому что нам нужно уже готовиться к следующим играм.

Мы находимся в очень сложной ситуации, потому что мы играем еще и в Лиге Европы. Нужно, чтобы уже было принято решение касательно следующих игр.