«Шальке» проиграл «Кельну» и продлил безвыигрышную серию до 6 встреч

«Кёльн» в домашней встрече 24-го тура немецкой Бундеслиги разгромил «Шальке». «Козлы» (29 очков) занимают десятое место в таблице, «кобальтовые» (36 баллов) - шестые.
Кельн, стадион Рейн Энерги
«Кельн» - «Шальке-04» 3:0 (2:0)
Голы: Борно 9, Кордоба 39, Нюбель 75 (автогол)
«Кельн»: Хорн, Эхизибуэ, Борно, Ляйстнер, Шмитц, Шкири, Хектор, Кайнц (Тильманн 85), Реджбекай, Якобс (Дрекслер 76), Кордоба (Модест 78)
Главный тренер: Гиздол Маркус.
«Шальке-04»: Нюбель, Кенни, Кабак (Тодибо 29), Настасич, Очипка, МакКенни, Бужеллаб (Кутуджу 74), Раман, Шёпф, Арит, Грегоритч (Бургшталлер 59)
Главный тренер: Вагнер Дэвид.
Предупреждения: Кордоба 38, Шёпф 66, Бургшталлер 80
Судья: Грефе Мануэль.
Ранее «Бавария» отправила шесть мячей в ворота «Хоффенхайма».