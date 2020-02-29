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«Шальке» проиграл «Кельну» и продлил безвыигрышную серию до 6 встреч

сегодня, 22:30
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«Кёльн» в домашней встрече 24-го тура немецкой Бундеслиги разгромил «Шальке». «Козлы» (29 очков) занимают десятое место в таблице, «кобальтовые» (36 баллов) - шестые.

Кельн, стадион Рейн Энерги

«Кельн» - «Шальке-04» 3:0 (2:0)
Голы: Борно 9, Кордоба 39, Нюбель 75 (автогол)

«Кельн»: Хорн, Эхизибуэ, Борно, Ляйстнер, Шмитц, Шкири, Хектор, Кайнц (Тильманн 85), Реджбекай, Якобс (Дрекслер 76), Кордоба (Модест 78)
Главный тренер: Гиздол Маркус.

«Шальке-04»: Нюбель, Кенни, Кабак (Тодибо 29), Настасич, Очипка, МакКенни, Бужеллаб (Кутуджу 74), Раман, Шёпф, Арит, Грегоритч (Бургшталлер 59)
Главный тренер: Вагнер Дэвид.

Предупреждения: Кордоба 38, Шёпф 66, Бургшталлер 80

Судья: Грефе Мануэль.

Ранее «Бавария» отправила шесть мячей в ворота «Хоффенхайма».

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