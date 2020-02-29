«Ливерпуль» на выезде крупно проиграл «Уотфорду»

«Ливерпуль» потерпел первое поражение в АПЛ в нынешнем сезоне. «Красные» на выезде уступили «Уотфорду».
«Ливерпуль» (79) занимает 1-е место, «Уотфорд» (27) расположился на 17-й позиции.
Уотфорд, стадион Викарэйдж Роуд
«Уотфорд» - «Ливерпуль» 3:0 (0:0)
Голы: Сарр 54, Сарр 60, Дини 72
«Уотфорд»: Фостер, Кико, Кабаселе, Кэткарт, Масина, Хьюз, Капу, Сарр (Пуссетто 82), Дюкуре (Чалоба 89), Деулофеу (Перейра 37), Дини
Главный тренер: Пирсон Найджел.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Ориги 65), Фабиньо, Вейналдум (Лаллана 61), Салах, Роберто Фирмино (Минамино 79), Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.
Судья: Оливер Майкл.
В другом матче этого тура «Челси» избежал поражения в матче с «Борнмутом».
Ничего страшного, злее будут после этого матча.
Рекорд Арсенала походу не скоро будет побит)
Ничего страшного, злее будут после этого матча.
Рекорд Арсенала походу не скоро будет побит)
Поймите, вы болеете за два прекрасных клуба. Можно критически к какому-либо относиться, но факт остаётся фактом: раз мы о них говорим, то они уже чего-то стОят.
Но в последнее время на ветках один сплошной негатив в адрес обоих. Это бросает тень на фанов обеих команд. Пожалуй, впервые в истории Соккера иностранные ветки по гадостям превзошли российские.
Обожать и вылизывать Ювентус/Ливерпуль никто не обязывает. О вкусах не спорят, и тот или иной клуб может не нравиться. Но надо уважать соперника и понимать, что он любит свой клуб больше всех остальных.
Поэтому давайте хотя бы уважать былые заслуги и красных, и бьянконери, не переписывать историю. Когда-то и наше время станет историей, и условные Салах или Дибала в неё войдут. Совершенно неохота читать в 100500й раз, кто кого купил и кто чей судья.
Поймите, вы болеете за два прекрасных клуба. Можно критически к какому-либо относиться, но факт остаётся фактом: раз мы о них говорим, то они уже чего-то стОят.
Но в последнее время на ветках один сплошной негатив в адрес обоих. Это бросает тень на фанов обеих команд. Пожалуй, впервые в истории Соккера иностранные ветки по гадостям превзошли российские.
Обожать и вылизывать Ювентус/Ливерпуль никто не обязывает. О вкусах не спорят, и тот или иной клуб может не нравиться. Но надо уважать соперника и понимать, что он любит свой клуб больше всех остальных.
Поэтому давайте хотя бы уважать былые заслуги и красных, и бьянконери, не переписывать историю. Когда-то и наше время станет историей, и условные Салах или Дибала в неё войдут. Совершенно неохота читать в 100500й раз, кто кого купил и кто чей судья.