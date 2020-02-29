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«Ливерпуль» на выезде крупно проиграл «Уотфорду»

сегодня, 22:27
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«Ливерпуль» потерпел первое поражение в АПЛ в нынешнем сезоне. «Красные» на выезде уступили «Уотфорду».

«Ливерпуль» (79) занимает 1-е место, «Уотфорд» (27) расположился на 17-й позиции.

Уотфорд, стадион Викарэйдж Роуд

«Уотфорд» - «Ливерпуль» 3:0 (0:0)
Голы: Сарр 54, Сарр 60, Дини 72

«Уотфорд»: Фостер, Кико, Кабаселе, Кэткарт, Масина, Хьюз, Капу, Сарр (Пуссетто 82), Дюкуре (Чалоба 89), Деулофеу (Перейра 37), Дини
Главный тренер: Пирсон Найджел.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Ориги 65), Фабиньо, Вейналдум (Лаллана 61), Салах, Роберто Фирмино (Минамино 79), Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.

Судья: Оливер Майкл.

В другом матче этого тура «Челси» избежал поражения в матче с «Борнмутом».

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Все комментарии
vastudio
vastudio
сегодня в 23:30
Отэт песд....тс....ну совсем не ожидал, и от кого))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 23:30
Такие проигрыши просто необходимы для психологического равновесия команды. Если все идет хорошо, ты думаешь, что и дальше так же будет, ан нет, получается все наоборот и проиграть можешь в самом важном матче. Поражение от "Уотфорда" позволит заново мобилизовать свои силы, тем более что впереди ответный матч в ЛЧ. После проигрыша хочется доказать всем, что он случаен, и ты начинаешь играть на прежнем, высоком, уровне.
Dudikoff
Dudikoff
сегодня в 23:29
Уотфорд красавцы! Совершенно закономерный результат как по игре, так и со стороны спортивной справедливости. Нельзя выходить и катать вату с аутсайдерами лиги даже если ты без пяти минут чемпион. Нельзя в разгар сезона ехать греть булки на солнышке. Иногда очень полезно получить по зазнавшимся щам. У меня были опасения после последних матчей после отпуска, и эти опасения были не напрасны. Пусть теперь в прессе почитают о себя другое. Шмели потушили нимбы. В спорте так и должно быть.
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил BarSlona
сегодня в 23:29
    Nety-net
    Nety-net
    сегодня в 23:27
    Проиграли и проиграли, это не отменяет что они на космическом уровне, чемпионат они уже взяли. Получится в лч хорошо, нет так нет, долгожданное чемпионство загладит все промахи.
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер ответил Шишанутый
    сегодня в 23:27
      Алексей Миллер
      Алексей Миллер ответил h8you
      сегодня в 23:26
      Серия А слабая лига + судьи на стороне Ювентуса
      da da da
      da da da
      сегодня в 23:23
      Деулофеу хорошо сыграл,ему бы интеллекта побольше,мог бы ща ЗМ побороться,ну или сделав вид))
      League1
      League1
      сегодня в 23:20
      Что это было?
      MattDaemon12
      MattDaemon12
      сегодня в 23:17
        Ruslik1982
        Ruslik1982
        сегодня в 23:13
        физрук Клопп потерял нить игры
        MattDaemon12
        MattDaemon12
        сегодня в 23:13
          Martini_1987
          Martini_1987 ответил Scuderia Ferrаri
          сегодня в 23:13
          Каких дятлов? ВБА в чемпионшипе
          ВБА дрозды вообще-то))
          h8you
          h8you ответил dzvinka
          сегодня в 23:13
          При всем при этом, 26-1-1 стата из 28 игр... но нет, тут уже набежали кто только мог. Смешно, в самом деле))). В современном футболе, в лучшей лиге мира, невозможно пройти сезон на одном дыхании. Проиграли - вынесут уроки с этого, и тренеру есть над чем поработать. Идем дальше, вообщем.
          один клуб из лучшей лиги в 1.4 хаха ну-ну
          Летучий-Голландец.
          Летучий-Голландец.
          сегодня в 23:12
          Рано или поздно, это должно было произойти)
          Ничего страшного, злее будут после этого матча.
          Рекорд Арсенала походу не скоро будет побит)
          Martini_1987
          Martini_1987
          сегодня в 23:12
          Клопп явно что-то задумал. Это поражение скорее связано с тем, чтобы усыпить бдительность Атлетико перед ответным матчем. Типа, сыграем на лёгке внутри чемпионата, выиграем-хорошо, проиграем-тоже ничего страшного, пущай матрасы думают, что основной состав устал, хоть он и на самом деле довольно таки устал, но никто не знает, чего ожидать в ответке на Энфилде. Вот и посмотрим, кто кого перехитрит. Лучше потерпеть маленькое поражение в сражении, но победить в битве! Ну а глупцам, типа петухема с макаронным кабинетом всегда будет казаться, что они великие комбинаторы футбольной арены, это не лечится))
          h8you
          h8you ответил заDOOMчивый
          сегодня в 23:11
          Энфилд пока что ни разу не подводил... надеемся и на этот раз,правда ребятам надо дать взбучку... превращаются в пешеходов и это настораживает.
          скомина будет надежнее....на энфилд надейся,а скомина не плошай
          h8you
          h8you ответил Maximiliano_777
          сегодня в 23:11
          Столько злорадства... За свои клубы так не переживают, сколько радуются поражению Ливера. Понимаю, если б фаны МЮ радовались, но остальные то куда?? Фаны Юве кричат о судействе. ЮВЕ, Карл... Которых за "кабинет" отправили вниз. P.S. Не болельщик Ливера.
          доклад палацци прочитай,а потом пиши кто кого отправил и смотря на твой аватар это вообще улыбает
          Бинго Младший
          Бинго Младший ответил ошалевший
          сегодня в 23:10
          какой то винигред,если холанд забивает в дордунде,это не значит что в ливере также ,там и бадшауи с пако играли не плохо,хотя брёвна
          он в лч тоже 10 голов кажется забил как тебе такой поворот?
          Верг
          Верг
          сегодня в 23:09
          Где то в европе радуется Арсен Венгер
          Тага Дага
          Тага Дага
          сегодня в 23:09
          Удивительно, неужели никто не назвал Клоппа физруком....тут некоторым хватает одного поражения, чтобы топ тренер стал физруком...
          h8you
          h8you ответил Steven Gerrard 008
          сегодня в 23:08
          18 титулов АПЛ
          в неолите ?хахаха
          Charismatic
          Charismatic
          сегодня в 23:05
            Scuderia Ferrаri
            Scuderia Ferrаri ответил заDOOMчивый
            сегодня в 23:05
            Каких дятлов? ВБА в чемпионшипе
            Scuderia Ferrаri
            Scuderia Ferrаri
            сегодня в 23:04
            Ну а теперь я побуду миротворцем между Ливерпулем и Ювентусом. Не являясь фаном ни того, ни другого, и поддерживая в итальянской борьбе за титул Лацио.

            Поймите, вы болеете за два прекрасных клуба. Можно критически к какому-либо относиться, но факт остаётся фактом: раз мы о них говорим, то они уже чего-то стОят.

            Но в последнее время на ветках один сплошной негатив в адрес обоих. Это бросает тень на фанов обеих команд. Пожалуй, впервые в истории Соккера иностранные ветки по гадостям превзошли российские.

            Обожать и вылизывать Ювентус/Ливерпуль никто не обязывает. О вкусах не спорят, и тот или иной клуб может не нравиться. Но надо уважать соперника и понимать, что он любит свой клуб больше всех остальных.

            Поэтому давайте хотя бы уважать былые заслуги и красных, и бьянконери, не переписывать историю. Когда-то и наше время станет историей, и условные Салах или Дибала в неё войдут. Совершенно неохота читать в 100500й раз, кто кого купил и кто чей судья.
            Тага Дага
            Тага Дага
            сегодня в 23:04
            Договорняк чистой воды...ну Ливер порвет матрас, переживать болелам не за что.
            ошалевший
            ошалевший ответил Бинго Младший
            сегодня в 23:04
            умный клуб кстати купил холана а не очень минамино... но это типично умный купил лаутаро мартинеса а не очень дельфина в возросте христа примеров таких много
            какой то винигред,если холанд забивает в дордунде,это не значит что в ливере также ,там и бадшауи с пако играли не плохо,хотя брёвна
            заDOOMчивый
            заDOOMчивый
            сегодня в 23:03
            кстати у дятлов 3 поражения в чемпионате и было бы больше,если бы судьи не помогали в наглую.
            Kosmos58
            Kosmos58
            сегодня в 23:03
            Война без потерь не бывает!.
            заDOOMчивый
            заDOOMчивый ответил RedRedTeam
            сегодня в 23:01
            ну так раньше были Зебры,теперь дятлы в цветовой гамме почти что одинаковы,ну разве что хохолок розовый.
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