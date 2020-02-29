Гильерме: «Ничья - справедливый результат»

Вратарь «Локомотива» Гильерме поделился впечатлениями после матча с «Зенитом» в 20-м туре РПЛ .

Игра была нервной. Считаю, что в первом тайме была ровная игра. Во втором тайме мы больше оборонялись, но все равно были близки к победе. В последний момент у Миранчука был хороший шанс забивать, но Лунев хорошо сыграл. Мое мнение, ничья — это справедливый результат.

В чем причина малого числа моментов? Первая игра после такого большого перерыва. У нас еще не самые хорошие физические, технические, тактические кондиции. Конечно, «Зенит» играет дома, старается играть на атаку, но все равно не было такой открытой игры. Первый матч после паузы, и поэтому была такая неинтересная игра для вас.