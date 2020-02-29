Семак: «Ничья - закономерный результат»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал ничью с «Локомотивом».

Напряжение было большое. Футбол для зрителей получился не такой интересный. Голевых моментов было мало, мячей не было. У нас не получилось создать достаточное количество моментов, чтобы забить. Незначительными шансами не смогли воспользоваться. Где-то не хватило мастерства или других качеств. Ничья - закономерный результат. У нас были моменты, у «Локомотива» тоже, особенно - в концовке у Алексея Миранчука. Поэтому результат по игре. Хотели победить, старались, но соперник в обороне действовал хорошо и компактно. Победить не получилось.