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Семак: «Ничья - закономерный результат»

сегодня, 21:22
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Локомотивом».

Напряжение было большое. Футбол для зрителей получился не такой интересный. Голевых моментов было мало, мячей не было. У нас не получилось создать достаточное количество моментов, чтобы забить. Незначительными шансами не смогли воспользоваться. Где-то не хватило мастерства или других качеств. Ничья - закономерный результат. У нас были моменты, у «Локомотива» тоже, особенно - в концовке у Алексея Миранчука. Поэтому результат по игре. Хотели победить, старались, но соперник в обороне действовал хорошо и компактно. Победить не получилось.

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 22:58
Цены на билеты задрали, как на топ матч.А по факту-смотреть не на что.Кокорин в10 раз лучше Малкома
Master Shake
Master Shake
сегодня в 22:30
Это всё незначительно, надо уже наигрывать состав на Лигу Чемпионов потихоньку!!!
Бубнин
Бубнин
сегодня в 21:51
"Мы не забили голов и они тоже, поэтому ничья."
nubom
nubom
сегодня в 21:38
Хитрован...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:30
Не приобрёл ты ничего под крышей дома своего.
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